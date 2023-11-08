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    • Шоумен Позов — о возможном приходе Черчесова в «Спартак»: «Это будет катастрофа»

    Шоумен Позов — о возможном приходе Черчесова в «Спартак»: «Это будет катастрофа»

    Актер, шоумен и болельщик «Спартака» Дмитрий Позов высказался о возможности назначения Станислава Черчесова в качестве главного тренера красно-белых. Комик ответил на вопрос, общался ли он с экс-наставником сборной России с тех пор, как в 2020 году между ними произошел конфликт.

    «Нет, конечно. С ним невозможно общаться. Мне кажется, он вообще особо не общается с теми, кого считает уровнем ниже. А это примерно все.

    Поэтому нет никакой возможности с ним общаться. Да я бы и не хотел. Все попытки пообщаться, которые предпринимали тогда журналисты, по-моему, тоже заканчивались не очень хорошо.

    Сейчас над «Спартаком» нависла тень Станислава Саламовича. Не очень хорошо идут дела, и всякие инсайды сватают его в клуб. Это будет катастрофа. Мне не нравится то, что сейчас происходит, команду лихорадит, но это по крайне мере все живо. Мы не общаемся тезисами советского чиновника.

    Мне нравится, что наш спорт в последнее время стал ближе к медиа, к людям. Все стало как-то свободнее, открытее. А Станислав Саламович человек из того времени, когда говорили: «Сказали – надо тренировать. Я буду тренировать, мы будем побеждать 1:0».

    Мне это кажется не очень здравой перспективой. Я понимаю его гештальт, он хочет вернуться в «Спартак», чего-то добиться. Да, если он станет чемпионом, все всe забудут, но в долгую, мне кажется, это не может быть хорошо», – сказал Позов.

    • В 2020 году в эфире после поражения сборной России от Сербии (0:5) в Лиге наций Позов сказал, что в речи Черчесова услышал оправдания.
    • Тренер в ответ вернулся в эфир и сказал Позову: «Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».

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    Источник: YouTube-канал Fametime TV

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    08.11.2023 18:27
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