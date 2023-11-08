Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Боярский назвал преемника Дзюбы в «Зените»

    Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался об атаке команды.

    «Я болею за команду, но, конечно, Матео Кассьерра молодец. Сейчас во многом лидирует Иван Сергеев. Он занимает место Артема Дзюбы. Сейчас Сергеев очень остр, может быть, это не так заметно всем, но если он добирается до мяча, то нужно ждать гола. Молодец, Сергеев, вдохновляет», – сказал Боярский.

    • У 28-летнего Сергеева в сезоне 19 матчей, 10 голов, 3 ассиста.
    • Он воспитанник «Строгино».
    • Кассьерра – лучший бомбардир сезона РПЛ (11 голов).

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе» 1
    В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока 1
    В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно 6
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 17:22

      Помкваса накрывает от выпитой тормозухи не по детски .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 13:50

      Мича Шляпа, опять не ЛТП

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 13:06

      И где он сказал про преемника!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 > TIMOTHY 8 ноября, 17:21

      просто он тупой как ты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > nik55 8 ноября, 17:34

      После 7-1 от чемпионов неоднократных Зенита вам молчать бы пожизненно от стыда)) а вы претесь)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+