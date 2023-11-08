Боярский назвал преемника Дзюбы в «Зените»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался об атаке команды.

«Я болею за команду, но, конечно, Матео Кассьерра молодец. Сейчас во многом лидирует Иван Сергеев. Он занимает место Артема Дзюбы. Сейчас Сергеев очень остр, может быть, это не так заметно всем, но если он добирается до мяча, то нужно ждать гола. Молодец, Сергеев, вдохновляет», – сказал Боярский.

У 28-летнего Сергеева в сезоне 19 матчей, 10 голов, 3 ассиста.

Он воспитанник «Строгино».

Кассьерра – лучший бомбардир сезона РПЛ (11 голов).

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