Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ланса», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСВ»: Бенитес, Тезе, Рамальо, Дест, Боскальи, Бакайоко, Тиль, Схаутен, Верман, Лосано, Де Йонг.
Главный тренер: Петер Бош
«Ланс»: Самба, Мачадо, Дансо, Медина, Гради, Франковский, Самед, Сотока, Менди, Томассон, Ваи.
Главный тренер: Франк Эз
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСВ» – «Ланс»
- Прямой эфир матча будет проходить на MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»