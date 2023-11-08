Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «ПСВ» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «ПСВ» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ланса», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСВ»: Бенитес, Тезе, Рамальо, Дест, Боскальи, Бакайоко, Тиль, Схаутен, Верман, Лосано, Де Йонг.

    Главный тренер: Петер Бош

    «Ланс»: Самба, Мачадо, Дансо, Медина, Гради, Франковский, Самед, Сотока, Менди, Томассон, Ваи.

    Главный тренер: Франк Эз

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСВ» – «Ланс»

    ПСВ-Ланс смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+