Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ланса», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСВ»: Бенитес, Тезе, Рамальо, Дест, Боскальи, Бакайоко, Тиль, Схаутен, Верман, Лосано, Де Йонг.

Главный тренер: Петер Бош

«Ланс»: Самба, Мачадо, Дансо, Медина, Гради, Франковский, Самед, Сотока, Менди, Томассон, Ваи.

Главный тренер: Франк Эз

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСВ» – «Ланс»