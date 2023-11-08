Мажич сегодня встретится со «Спартаком»

У «Спартака» и «Динамо» сегодня запланирована встреча с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.
«Мажич проведет для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».
Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования», – написал источник.
- Мажич работает в РФС с лета.
- Он судил финал Лиги чемпионов.
- Ближайший тур РПЛ начнется 11 ноября.
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Источник: «Спорт-Экспресс»