Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Мажич сегодня встретится со «Спартаком»

    У «Спартака» и «Динамо» сегодня запланирована встреча с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

    «Мажич проведет для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».

    Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования», – написал источник.

    • Мажич работает в РФС с лета.
    • Он судил финал Лиги чемпионов.
    • Ближайший тур РПЛ начнется 11 ноября.

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 2
    Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру» 4
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      Боцман52 8 ноября, 19:54

      Как же популярен Спартак! В статье упоминается четыре клуба, а комментарии ниже только про Спартак. Причем больше про Спартак пишут болельщики других клубов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 15:54

      Для сви ней эти встречи продолжаются перед каждым туром и в перерывах матча. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 8 ноября, 13:56

      Со своим судейским корпусом надо лучше работать а не с клубами. Слишком много разночтений в правилах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 13:56

      Да, на ветке помойные клоны fakeid

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 13:22

      Зарема печенье привезёт Мажичу)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 13:55

      А вонючкам мыло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 13:19

      Переводить стрелки сектантов научил Федун Леня!) Он этих вислоухих столько лет за нос водил,что кто то виноват но не он и не штаб) Федуна нет а секта так и ноет!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 13:17

      Как же спам и без судей) очков подгонят,пеналей...иначе вылет впердив народной светит! Будут попрошайничать и ныть как всегда,а на Газпром стрелки переведут

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > TIMOTHY 8 ноября, 13:37

      Ты в каком классе учишься?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > шахта Заполярная 8 ноября, 13:54

      а зачем ему учиться, он же помойный там и учится

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 8 ноября, 17:17

      Парировать нечем?))одни шаблоны)) жалкие вы люди

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > TIMOTHY 8 ноября, 17:21

      ВТОРОГОДНИК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 8 ноября, 12:18

      Вмажте Мажичу)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31807

      JTherry 8 ноября, 12:11

      "У Спартака и Динамо сегодня запланирована встреча с главой департамента судейства"
      ...а в заголовке только про Спартак..!!! никому не интересно днище в заголовке...)) Спартак - это касса..!)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З > JTherry 8 ноября, 12:45

      Про КС и Краснодар вообще никто не знал.
      Вот так и этот убогий бмжовский сайт паразитирует на Спартаке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > JTherry 8 ноября, 13:41

      Напиши в заголовке Динамо, ни кто бы и не открыл.
      А тут касса, Спартак - Мажич.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+