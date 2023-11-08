Мажич сегодня встретится со «Спартаком»

У «Спартака» и «Динамо» сегодня запланирована встреча с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Мажич проведет для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».

Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования», – написал источник.

Мажич работает в РФС с лета.

Он судил финал Лиги чемпионов.

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