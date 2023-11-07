Булыкин сказал, чего не хватает «Краснодару» для чемпионской игры

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что лидер РПЛ «Краснодар» не показывает чемпионской игры.

«Считаю, «Краснодар» не показывает чемпионской игры. Не хватает мощи, какого‑то стержня. Им во многих матчах везет. Вряд ли они будут на первом месте, им бы зацепиться за тройку. Основная борьба за трофей развернется во второй части сезона, после зимней паузы.

Гранды наберут форму, возможно, купят сильных новичков, и тогда краснодарцам придется несладко. «Быкам» повезло, что «Зенит» и московские команды стартовали не очень успешно, однако потихоньку все встает на свои места», – сказал Булыкин.