Булыкин сказал, чего не хватает «Краснодару» для чемпионской игры

Да у Краснодара есть один огромный минус- как только повели в счёте, сразу перестают давить на соперника. В современном футболе, два гола- не преимущество. Любая команда РПЛ может в течение 3х минут забить 2 гола. Расслабляться нельзя, а Краснодар забивая гол уже радуется очередной победе. Игра длится 90+ минут. И пропустить можно в эти +5 минут три и проиграть. Да в этом сезоне Краснодару во многом везёт, а во многом Краснодар сам теряет свои очки(как в игре с Локо). В последнем туре эти два очка были бы главной причиной спокойной игры. Одна победа Зенита ничего бы не решала, первый круг закончили бы на первом месте и спокойно доиграли бы осеннюю часть чемпионата и потом весной продолжили бы подготовку ко второй части. А так шансов даже на
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сказал, что лидер РПЛ «Краснодар» не показывает чемпионской игры.
«Считаю, «Краснодар» не показывает чемпионской игры. Не хватает мощи, какого‑то стержня. Им во многих матчах везет. Вряд ли они будут на первом месте, им бы зацепиться за тройку. Основная борьба за трофей развернется во второй части сезона, после зимней паузы.
Гранды наберут форму, возможно, купят сильных новичков, и тогда краснодарцам придется несладко. «Быкам» повезло, что «Зенит» и московские команды стартовали не очень успешно, однако потихоньку все встает на свои места», – сказал Булыкин.
- После 14 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 31 очко.
- «Зенит» идет на второй строчке, отставая от южан на два балла.