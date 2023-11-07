В воскресенье, 12 ноября, «Спартак» и «Ростов» сыграют друг с другом в матче 15 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Москве.

«Спартак»

Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла шесть матчей, в трех встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Спартак» забил 19 голов, но при этом пропустил 21 мяч. Команда на десять очков отстает от лидирующего «Краснодара».

Подопечные Валерия Карпина идут на одиннадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в четырнадцати поединках забила четыре гола, в пяти играх сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Ростов» забил 22 мяча и пропустил 25 голов.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 66 раз, в которых «Спартак» побеждал 36 раз, а «Ростов» выигрывал в 16 встречах.

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

«Спартак», даже несмотря на некоторый игровой кризис, по-прежнему является фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что подопечные Гильермо Абаскаля смогут справиться с командой Валерия Карпина. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.68).