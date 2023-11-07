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    • «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Янг Бойз», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Мораес, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис, Стоунс, Ковачич, Грилиш, Луис, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Янг Бойз»: Рачоппи, Амеда, Камара, Янко, Гарсия, Бенито, Угринич, Ньяссе, Лаупер, Иттен, Мешак.

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»

    Манчестер Сити – Янг Бойз смомтреть онлайн 7 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 15:26
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