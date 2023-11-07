Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Янг Бойз», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис, Стоунс, Ковачич, Грилиш, Луис, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Янг Бойз»: Рачоппи, Амеда, Камара, Янко, Гарсия, Бенито, Угринич, Ньяссе, Лаупер, Иттен, Мешак.

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»