Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) благодаря дублю Холанда, «РБ Лейпциг» выиграл у «Црвены Звезды» (2:1)

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» победили своих соперников в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира на своем поле крупно обыграл «Янг Бойз» – 3:0. Эрлинг Холанд забил два из трех голов.

«РБ Лейпциг» в гостях взял верх над «Црвеной Звездой» – 2:1.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд (с пенальти), 23; 2:0 – Фоден, 45+1; 3:0 – Холанд, 51.

Удаление: нет – Лаупер, 53.

Црвена Звезда (Сербия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Симонс, 8; 0:2 – Опенда, 77; 1:2 – Хенрикс (в свои ворота), 81.

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