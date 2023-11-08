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    • Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) благодаря дублю Холанда, «РБ Лейпциг» выиграл у «Црвены Звезды» (2:1)

    Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) благодаря дублю Холанда, «РБ Лейпциг» выиграл у «Црвены Звезды» (2:1)

    «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» победили своих соперников в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Действующий победитель турнира на своем поле крупно обыграл «Янг Бойз» – 3:0. Эрлинг Холанд забил два из трех голов.

    «РБ Лейпциг» в гостях взял верх над «Црвеной Звездой» – 2:1.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холанд (с пенальти), 23; 2:0 – Фоден, 45+1; 3:0 – Холанд, 51.

    Удаление: нет – Лаупер, 53.

    Црвена Звезда (Сербия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Симонс, 8; 0:2 – Опенда, 77; 1:2 – Хенрикс (в свои ворота), 81.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 01:03
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