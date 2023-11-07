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    • Зиньковский ответил, доволен ли он своей карьерой в «Спартаке»

    Зиньковский ответил, доволен ли он своей карьерой в «Спартаке»

    Полузащитник Антон Зиньковский оценил период своей карьеры в «Спартаке».

    «На данный момент я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но в любом случае есть что улучшать. Много моментов.

    Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Квинси меняемся», – сказал Зиньковский.

    • Футболист в «Спартаке» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 56 матчей, 5 голов, 8 ассистов.
    • Контракт Зиньковского с клубом действует до 30 июня 2027-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2023 11:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 7 ноября, 21:25

      перестройка что то затянулась уже скоро сезон закончиться

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 15:44

      Ну как можно что то обсуждать без Палка в жопе, Княгине ну и конечно без помойного вируса fakejd? его еще нет, но он уже рядом. без этой вони просто бедет скучно

      2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 7 ноября, 14:50

      Для Спартака это хороший выбор. Игрок хорошо технически подготовлен. Правда одна и та же позиция с Промесом.
      Но может быть попробовать схему 1-4-4-2 со сдвоенным центром нападения Промес-Соболев?

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > zigbert 7 ноября, 15:27

      Промес не умеет играть в нападении.
      Беда спартаковского менеджмента , что тратятся деньги в пустую.
      Промес-Зинковский, Бангонда-Медина, Дуарте-Чернов, Мартинс-Пруцев-Литвинов-Умяров-Зобнин. Сами создают конфликтные ситуации в команде.
      Лишних , главным образом легионеров надо на трансфер выставлять, кроме Промеса и Бабича никто "погоду" из них не делает.

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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Алексей З 7 ноября, 20:29

      Не стал бы так категорично утверждать что Промес не умеет играть в нападении. Ему приходилось проводить некоторые игры на этой позиции. Думаю у него это получится.
      А по остальным игрокам не вижу особых проблем. На поле должны находится сильнейшие.

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > zigbert 7 ноября, 21:48

      Ну что значит получится , в 30 лет поздно переучиваться. Если он 90 % своих голов забил играя слева , почему надо всё ломать ?

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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Алексей З 8 ноября, 13:39

      И что теперь делать? Такие игроки как Зиньковский и Медина не должны сидеть в запасе. Такой уж у нас менеджмент. Но все же считаю что каждый игрок должен обладать качествами универсализма. От тренера многое будет зависеть чтобы найти ему нужное место в той или иной схеме.

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > zigbert 8 ноября, 14:16

      Бонгонда и Медина куплены за немалые деньги , в принципе , на одну позицию. Как это могло произойти ?
      Универсализмом можно всё оправдать , но главная задача тренера найти игроку такое место на поле , где он приносит больше пользы.
      Это как Литвинова ставить в защиту , а Промеса в центр нападения, зачем ??
      Я лично не вижу ничего полезного в игре Медины , не в игре в защите , не в взаимопонимании с другими, "белая ворона" .
      Что делать ?
      Брать более квалифицированного тренера и избавляться от балласта , сокращая зарплатную ведомость.
      Зачем в обойме 6 ( !!!) цпз- Умяров , ПРуцев, Литвинов, Мартинс , Зобнин , Игнатов ???
      МАслов, Классен , Денисов для чего нужны ?

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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Алексей З 8 ноября, 14:49

      Вообще нельзя отрицать что Медина играя за ЦСКА показывал хорошую игру. Забивал голы, делал голевые передачи, штрафные выполнял умело. В Спартаке же он выходил от случая к случаю а это для игрока всегда не на пользу. Сейчас выходить стал чаще.
      Игра в обороне для Медины не лучшее место, здесь он играет слабовато. В атаке он более креативен.
      Ну а Литвинова ставили в защиту тоже не от хорошей жизни.
      Сейчас по составу оборона более менее стабилизируется. Его место в полузащите. Вообще считаю что в полузащите Литвинов, Пруцев и Игнатов должны быть в основе.
      Денисов конечно получил за последнее время много игрового времени. Не знаю даже как оценить его действия. Иногда выполняет много полезной работы но много и ошибок. Большого прогресса в его иг

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      Рейтинг: +103008

      zigbert > zigbert 8 ноября, 14:59

      в его игре нет.
      Что касается Классена то он то провел несколько удачных игр в последнее время и даже гол забил. Для ротации пойдет.
      А вот Маслова откровенно жаль, был перспективным игроком но тяжелая травма затормозила его развитие. Как для защитника ему явно не хватает скорости. Но его лучшими качествами являются длинные передачи. Преимуществом является его рост и масса. Чем то он похож на Зюле. Не хотелось бы с ним расставаться но может быть попробовать сдать в аренду.

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > zigbert 8 ноября, 15:39

      Извините , но вы как Плюшкин.
      Ой, ну все парни хорошие и расставаться жаль , вот и получаем 7-8 места и перспективы не видно.
      По-мне так первыми на трансфер надо легионеров выставлять , разницу из них только Промес и Бабич делают.
      Мозес , Мартинс , Дуарте и Медина ( Бонгонда) ничего особенного не представляют.

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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Алексей З 8 ноября, 19:52

      Старт команды в чемпионате был неплохой даже с этими игроками.
      Я не сторонник массовой замены игроков. Да и такое вряд ли возможно. Если найдутся игроки сильнее перечисленных Вами, то пожалуйста. А замена данных игроков на таких же не имеет смысла.Опять же усилить во время паузы максимум две позиции. Больших закупок руководство Спартака делать не будет.

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > zigbert 8 ноября, 20:11

      Со скрипом побеждая слабейших дома это "старт неплохой " ?
      За пределами Москвы из 5 матчей 4 поражения (!!!).
      Ладно , не будем повторяться , тем более не от нас зависит.
      Очень надеюсь на здравый ум в Лукойле.

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 14:05

      Если педикулезные набежали, значит добротный игрок.

      3
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      Рейтинг: +11926

      alp 7 ноября, 11:48

      так он же в футбол играть не умеет..

      2
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 11:43

      Ключевое НО! Вляпалась короче Зинка. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:41

      Пустое место, а не игрок.
      Зачем тратили время и брали у него интервью?

      3
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      Рейтинг: -75

      Скай 7 ноября, 11:40

      Давай Антоха, работай и удачи конечно побольше.

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