Зиньковский ответил, доволен ли он своей карьерой в «Спартаке»

Полузащитник Антон Зиньковский оценил период своей карьеры в «Спартаке».

«На данный момент я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но в любом случае есть что улучшать. Много моментов.

Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Квинси меняемся», – сказал Зиньковский.

Футболист в «Спартаке» с лета 2022 года.

Его статистика: 56 матчей, 5 голов, 8 ассистов.

Контракт Зиньковского с клубом действует до 30 июня 2027-го.

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