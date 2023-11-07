Зиньковский ответил, доволен ли он своей карьерой в «Спартаке»

перестройка что то затянулась уже скоро сезон закончиться
Полузащитник Антон Зиньковский оценил период своей карьеры в «Спартаке».
«На данный момент я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но в любом случае есть что улучшать. Много моментов.
Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Квинси меняемся», – сказал Зиньковский.
- Футболист в «Спартаке» с лета 2022 года.
- Его статистика: 56 матчей, 5 голов, 8 ассистов.
- Контракт Зиньковского с клубом действует до 30 июня 2027-го.
Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!