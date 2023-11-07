Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о текущей ситуации в московском клубе.
– Возникают ли флешбэки, когда слышишь про конфликт внутри «Спартака»? У тебя же тоже был иностранный тренер и схожая ситуация.
– Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где‑то начинает быть похоже на то, что было со мной.
Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует.
– Что важно в этой ситуации, чтобы в клубе происходило?
– В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи.
- «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- У спартаковского тренера Гильермо Абаскаля, вероятно, есть конфликт с Георгием Джикией и Александром Соболевым, которые потеряли место в составе.
Источник: «Матч ТВ»