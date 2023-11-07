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    • Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака»

    Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о текущей ситуации в московском клубе.

    – Возникают ли флешбэки, когда слышишь про конфликт внутри «Спартака»? У тебя же тоже был иностранный тренер и схожая ситуация.

    – Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где‑то начинает быть похоже на то, что было со мной.

    Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует.

    – Что важно в этой ситуации, чтобы в клубе происходило?

    – В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • У спартаковского тренера Гильермо Абаскаля, вероятно, есть конфликт с Георгием Джикией и Александром Соболевым, которые потеряли место в составе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2023 09:42
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 7 ноября, 15:11

      Хорошо, что сейчас нет этого интригана в Спартаке - глядишь само как-то утрясется ... !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 14:41

      Кому забил в еврокубках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 7 ноября, 14:29

      Вроде бы говорит правильные вещи но наверное сам сожалеет в том конфликте с Каррерой. Тогда совсем по другому могла проходить его карьера в Спартаке.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 13:53

      Тренер всегда главный, не должны игроки манипулировать тренером. Это всё равно, что ученик будет говорить что и как делать директору школы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:15

      Трешстрим, а не клуб!
      :)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 11:10

      Сви ньи грызутся как пауки в банке. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 10:23

      Когда тренер забугорный и футболисты из за бугра, всегда не довольные есть..Вспомним Домингеса,играл классно,титулы помогал завоёвывать Зениту,но подолгу зависал на родине,и это не нравилось Аршавину и К...пошел раздрай и чё!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > TIMOTHY 7 ноября, 11:09

      Домингес больше Рубину помог чем Зениту.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > Питерский князь 7 ноября, 12:23

      Вынос в золотом матче с Сатурном головой из пустых ворот!
      Золото Зенита -его заслуга!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > САДЫЧОК 7 ноября, 13:15

      А в других играх он был мертвый.
      Так что говорить о его заслугах не приходится!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Питерский князь 7 ноября, 14:02

      Еврокубок с ним взяли,он гол забил

      1
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