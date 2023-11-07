Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о текущей ситуации в московском клубе.

– Возникают ли флешбэки, когда слышишь про конфликт внутри «Спартака»? У тебя же тоже был иностранный тренер и схожая ситуация.

– Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где‑то начинает быть похоже на то, что было со мной.

Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует.

– Что важно в этой ситуации, чтобы в клубе происходило?

– В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи.