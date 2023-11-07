Во вторник, 7 ноября, «Манчестер Сити» и «Янг Бойз» сыграют друг с другом. Игра состоится в рамках 4 тура Лиги чемпионов и начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Великобритании, в Манчестере, на стадионе «Этихад».

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда выиграла все три матча в группе G в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» забили девять голов, но при этом пропустили только три гола.

Швейцарцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе одно очко. «Янг Бойз» в трех играх Лиги чемпионов однажды сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила четыре гола, однако пропустила целых восемь забитых мячей.

Факты о личных встречах

Команды только один раз играли друг с другом. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»

На наш взгляд, хозяева поля выглядят фаворитами матча – подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют этот матч с комфортной разницей в 2-3 мяча. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.07), Тотал больше 2.5 (1.33), Обе забьют – нет (1.45).