Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 7 ноября

    «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 7 ноября

    Во вторник, 7 ноября, «Манчестер Сити» и «Янг Бойз» сыграют друг с другом. Игра состоится в рамках 4 тура Лиги чемпионов и начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Великобритании, в Манчестере, на стадионе «Этихад».

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда выиграла все три матча в группе G в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» забили девять голов, но при этом пропустили только три гола.

    «Янг Бойз»

    Швейцарцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе одно очко. «Янг Бойз» в трех играх Лиги чемпионов однажды сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила четыре гола, однако пропустила целых восемь забитых мячей.

    Факты о личных встречах

    Команды только один раз играли друг с другом. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Янг Бойз»

    На наш взгляд, хозяева поля выглядят фаворитами матча – подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют этот матч с комфортной разницей в 2-3 мяча. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.07), Тотал больше 2.5 (1.33), Обе забьют – нет (1.45).

    Новости по теме
    Холанду не понравилось, что соперник в перерыве матча попросил у него майку: «Так не делают»
    Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Янг Бойз» (3:0) благодаря дублю Холанда, «РБ Лейпциг» выиграл у «Црвены Звезды» (2:1)
    Обзор матча «Манчестер Сити» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 05:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+