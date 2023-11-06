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    • Гончаренко назвал причину 9-матчевой серии «Урала» без побед в РПЛ

    Гончаренко назвал причину 9-матчевой серии «Урала» без побед в РПЛ

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил последние результаты своей команды.

    • «Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.
    • Сегодня было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).
    • Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.

    «У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берем одно, очень много.

    К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться.

    С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 6 ноября, 21:07

      Как под Зенит легли, пошла эта полоса.
      Бог не фраер !

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