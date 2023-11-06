Гончаренко назвал причину 9-матчевой серии «Урала» без побед в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил последние результаты своей команды.

«Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.

Сегодня было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).

Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.

«У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берем одно, очень много.

К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться.

С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», – сказал Гончаренко.

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