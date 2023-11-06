РПЛ. «Ростов» спас ничью в гостевом матче с «Оренбургом» (1:1)

«Оренбург» и «Ростов» сильнейшего не выявили в 14-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 1:1. Забитые голы в активе Дмитрия Воробьева и Максима Осипенко, который в первом тайме не реализовал пенальти.
«Оренбург» набрал 13-е очко и поднялся с 14-го на 13-е место в таблице РПЛ.
«Ростов» с 17 баллами остался на 10-м месте в лиге.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Воробьев, 72; 1:1 – Осипенко, 85.
Нереализованный пенальти: нет – Осипенко, 33.
Источник: «Бомбардир»