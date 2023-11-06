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    • РПЛ. «Ростов» спас ничью в гостевом матче с «Оренбургом» (1:1)

    РПЛ. «Ростов» спас ничью в гостевом матче с «Оренбургом» (1:1)

    «Оренбург» и «Ростов» сильнейшего не выявили в 14-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:1. Забитые голы в активе Дмитрия Воробьева и Максима Осипенко, который в первом тайме не реализовал пенальти.

    «Оренбург» набрал 13-е очко и поднялся с 14-го на 13-е место в таблице РПЛ.

    «Ростов» с 17 баллами остался на 10-м месте в лиге.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Воробьев, 72; 1:1 – Осипенко, 85.

    Нереализованный пенальти: нет – Осипенко, 33.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 15:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6595

      ySS 6 ноября, 18:43

      Матч захватывающий, интересный.
      Жаль Ростов не победил, но ничью можно признать закономерной.
      По персоналиям можно проехаться, но в целом командная игра была на хорошем уровне у ростовчан.

      0
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 6 ноября, 17:31

      Игра понравилась . реально. Играли встречно много голевый действий . Молодцы . Ничья скорее закономерно . Хоть и Оренбург был ближе к победе . Не повезло всем. Опаснее был Оренбург . Но за матч спасибо

      0
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      Рейтинг: +2329

      nominum 6 ноября, 16:41

      На мой взгляд, игра была равной и счёт закономерен. Но хоть игра была равна- играли не два говна. Везло-не везло можно сказать об обеих командах. Нормально. Ростову спасибо за игру.

      6
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      Рейтинг: +336

      ЗаЖиМ 6 ноября, 16:28

      Песя криворук, как обычно, Максим жаль с пеналем перемудрил, три очка убежали...(((

      5
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      Рейтинг: +894

      The only one 6 ноября, 16:23

      К сожалению Ростов совсем плох...

      4
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 16:20

      Орен играл лучше,с настроением, не хватило мастерства забить,Ростову повезло что ничейка хотя тоже старались как могли

      2
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 16:03

      Очень жаль что Ростов потерял очки, я надеялся, что он обыграет Оренбург, но не судьба

      5
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 6 ноября, 16:21

      Валера твоих сектантов в следующем туре будет дрюкать, силы сберёг в Оренбурге

      2
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      Рейтинг: +336

      ЗаЖиМ > TIMOTHY 6 ноября, 16:31

      Фули ВГК сберёг? Играли все кто есть, кроме молодых, там и беречь нечего. Хорен что то не в лучшейформе, Коля пенки не привозит, Голенков блеснул и курит... Понятно, что нечем перебирать, тут думаешь, мож зря полоза отпустили)

      5
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 16:36

      Собака лаяла на дядю фраера

      5
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > ЗаЖиМ 6 ноября, 18:22

      Неа, полоз сбитый летчик! Не понимаю зачем ионов в поле,есть комар,тугарин,тот же кирш... Валеру иногда не понять,молодым побольше практики! Кстати я за Песьякова,он выручает очень уж много раз иначе пипец нашим отовсюду с такой обороной! Вот и сегодня пропустили потому что не подстраховали Сергея когда отбил

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