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    Стало известно, в какой российский клуб мог перейти Яя Туре

    Бывший агент Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что ивуариец мог в 2017 году оказаться в РПЛ.

    • Накануне Туре вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.
    • Яя играл за «Манчестер Сити», «Барселону».
    • Игрок брал со сборной Кот-д’Ивуара Кубок Африки.

    «Нужно понимать, куда он перешел – к Манчини. Это его первый тренер в «Манчестер Сити». Манчини его очень любит как футболиста. Это грамотный специалист, который умеет работать. Когда Манчини возглавил «Зенит», первое, что он сказал: «Хочу, чтобы купили Яя Туре». Тогда еще был жив Константин Сарсания, он мне позвонил спросить про трансфер, но я сказал, что на следующий день мы продлеваем контракт с «Манчестер Сити».

    У Яя и Манчини отличный тандем. Яя хорошо разбирается в футболе. Последнее время он был вторым тренером в «Стандарде». Главным тренером еще не может быть, потому что не имеет категории Pro. Но переезд в Саудовскую Аравию дает ему уверенность, потому что там сейчас футбольный бум. Плюс будучи помощником Манчини, который выиграл чемпионат Европы, Яя может многому у него научиться», – сказал Селюк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.11.2023 00:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12435

      ВетеR 5 ноября, 10:40

      очередная порция бреда от селюка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс 5 ноября, 08:32

      Всё носится со своими Яя..
      Не знает уже в какую корзину подложить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > Эном айс 5 ноября, 12:36

      "Кукушкин сын" .

      1
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