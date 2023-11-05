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Стало известно, в какой российский клуб мог перейти Яя Туре

5 ноября 2023, 00:05
2

Бывший агент Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что ивуариец мог в 2017 году оказаться в РПЛ.

  • Накануне Туре вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.
  • Яя играл за «Манчестер Сити», «Барселону».
  • Игрок брал со сборной Кот-д’Ивуара Кубок Африки.

«Нужно понимать, куда он перешел – к Манчини. Это его первый тренер в «Манчестер Сити». Манчини его очень любит как футболиста. Это грамотный специалист, который умеет работать. Когда Манчини возглавил «Зенит», первое, что он сказал: «Хочу, чтобы купили Яя Туре». Тогда еще был жив Константин Сарсания, он мне позвонил спросить про трансфер, но я сказал, что на следующий день мы продлеваем контракт с «Манчестер Сити».

У Яя и Манчини отличный тандем. Яя хорошо разбирается в футболе. Последнее время он был вторым тренером в «Стандарде». Главным тренером еще не может быть, потому что не имеет категории Pro. Но переезд в Саудовскую Аравию дает ему уверенность, потому что там сейчас футбольный бум. Плюс будучи помощником Манчини, который выиграл чемпионат Европы, Яя может многому у него научиться», – сказал Селюк.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Саудовская Аравия Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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Эном айс
1699162344
Всё носится со своими Яя.. Не знает уже в какую корзину подложить.
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ВетеR
1699170000
очередная порция бреда от селюка
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