Гурцкая считает, что «Спартак» «развели» на продлении контракта с Абаскалем

Футбольный агент Тимур Гурцкая вспомнил обстоятельства продления контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Оно состоялось зимой.

Москвичи продлили тренера до 2025 года.

Неустойка в случае увольнения – 3 миллиона евро.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Аккурат перед продлением появилась информация об интересе к Абаскалю «Севильи». Это была разводка?

– 100 процентов разводка. Никогда в жизни у него «Севильи» не было. Иначе бы он из «Спартака» пешком пошел, что бы тут ни насыпали.