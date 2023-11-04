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    • Гурцкая считает, что «Спартак» «развели» на продлении контракта с Абаскалем

    Гурцкая считает, что «Спартак» «развели» на продлении контракта с Абаскалем

    Футбольный агент Тимур Гурцкая вспомнил обстоятельства продления контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Оно состоялось зимой.

    • Москвичи продлили тренера до 2025 года.
    • Неустойка в случае увольнения – 3 миллиона евро.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

    – Аккурат перед продлением появилась информация об интересе к Абаскалю «Севильи». Это была разводка?

    – 100 процентов разводка. Никогда в жизни у него «Севильи» не было. Иначе бы он из «Спартака» пешком пошел, что бы тут ни насыпали.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    04.11.2023 23:06
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 5 ноября, 21:36

      Такие как он и развели! Ему обидно, что это ни он!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 5 ноября, 10:17

      Не все такие продажные, как абхазы)
      Так что Гурцкая не суди о других по себе)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5149

      ПалкоВводецъ (returned) 5 ноября, 09:28

      Весь европейский неликвид спихивают в свинарню. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 5 ноября, 15:31

      Если бы только европейский, собирают мировой неликвид, всемирная помойка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > Питерский князь 5 ноября, 21:38

      Опять вонючие выползли, мало им своей вони, так они и другим подпускают! И каждая пешка мнит себя ферзем!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > СпартакВВ 5 ноября, 23:03

      Слезай с борматухи, ферзи перестанут мерещиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 09:01

      Спартак уже несколько лет разводят кому не лень! Потом неустойки платят! А стрелки переводят на Газпром ,типа он транжира! Такой стиль секты,искать крайних,а если нет аргументов то оскорбить!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 5 ноября, 09:04

      А вот и клон питерского помойного вируса появился, он то бывае 7-1( семеро одного прут), а теперь еще создал

      4
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 5 ноября, 10:07

      Ты пластинку то смени малец) пишешь одно и тоже как последняя шпана

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 08:51

      А в прошллм году были готовы жопу ему вылизывать.
      Срамтак, болото перемен. Клуб для униженных, один Промес чего стоит, прячется в нащей стране!
      :)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 5 ноября, 09:02

      Ну если тебя унижают у помойки( хотя думаю тебе это нравится) значит вы созданы для унижений, хотя КНЯГИНЯ и звучит, но помойная княгиня

      3
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      ...
      Рейтинг: +8891

      nik55 > Питерский князь 5 ноября, 10:49

      болото-----это помойка для вас ****

      0
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 5 ноября, 15:26

      Опять тормазухи нализался?
      Унижение, это общение с тобой. Вытащи куй из-за рта и сформулируй мысль нормально!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > nik55 5 ноября, 15:29

      В конце этого сезона смотри в турнирную таблицу, там и видно будет, кто болото!
      :))))

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 5 ноября, 00:29

      Звучит как "их обманули", "надули", ... и "у них не было выбора" ... )))

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      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 5 ноября, 08:36

      "Этот корабль мы надували
      Гимны играли марши играли
      Гордые песни ночью звучали и днем
      Встречные ветры мачты нам гнули
      Но оказалось нас обманули
      Вдруг оказалось никуда не плывем " (с) гр. " Рондо"

      4
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