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  • Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

4 ноября 2023, 00:42
5

У «Спартака» летом 2022 перед назначением Гильермо Абаскаля на пост главного тренера были еще две кандидатуры. Изучались все три.

Помимо испанца «Спартак» рассматривал Владимира Федотова, еще не подписавшего контракт с ЦСКА, и Андрея Талалаева, который летом 2022 года был в «Ахмате».

  • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Завтра, 5 ноября, «Спартак» в 14-м туре сыграет с «Локомотивом».

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Федотов Владимир Талалаев Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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rash1959
1699076337
И слава богу, что до конца так и не "рассмотрел". Трудно представить, что было бы сейчас, хотя и сейчас не легко.
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Garrincha58
1699082178
обоих других давно бы уже уволили
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FCSpartakM
1699086225
А теперь нытиков по Абаскалю спросить, хотели бы таких физруков у себя. Один ставит игру аля бей -навесь, другой вообще должен преподавать в школе
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oyabun
1699096006
Знаю, что закидают камнями, но объективно, без эмоций - а чем плох Федотов? С Сочи добился очень хороших результатов, имея весьма посредственных игроков. С армейцами идет неплохо, выше Спартака по крайней мере сейчас. И это учитывая, что Спартак взял в межсезонье 5 новых футболистов, а ЦСКА наоборот распродал пол команды и испытывает острый дефицит игроков. Да, как человек.. не будем здесь об этом, но как тренер получше Абаскаля будет.
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SLADE2019
1699169558
В таком случае, ура Абаскалю. А маразм среди менеджеров Спартака крепчает, крепчает и судя по всему в этом плане не будет иметь конца. Б...ь, ну как можно в Спартак рассматривать Талалаева? Жиром мозги заплыли? Про Федотова скажу честно, я его вообще не воспринимаю, настолько мне просто его личико не нравится, мягко выражаясь.
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