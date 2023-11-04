Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

У «Спартака» летом 2022 перед назначением Гильермо Абаскаля на пост главного тренера были еще две кандидатуры. Изучались все три.

Помимо испанца «Спартак» рассматривал Владимира Федотова, еще не подписавшего контракт с ЦСКА, и Андрея Талалаева, который летом 2022 года был в «Ахмате».

Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

Команда идет в РПЛ 6-й.

Завтра, 5 ноября, «Спартак» в 14-м туре сыграет с «Локомотивом».

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