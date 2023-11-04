Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

В таком случае, ура Абаскалю. А маразм среди менеджеров Спартака крепчает, крепчает и судя по всему в этом плане не будет иметь конца. Б...ь, ну как можно в Спартак рассматривать Талалаева? Жиром мозги заплыли? Про Федотова скажу честно, я его вообще не воспринимаю, настолько мне просто его личико не нравится, мягко выражаясь.
У «Спартака» летом 2022 перед назначением Гильермо Абаскаля на пост главного тренера были еще две кандидатуры. Изучались все три.
Помимо испанца «Спартак» рассматривал Владимира Федотова, еще не подписавшего контракт с ЦСКА, и Андрея Талалаева, который летом 2022 года был в «Ахмате».
- Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Завтра, 5 ноября, «Спартак» в 14-м туре сыграет с «Локомотивом».
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