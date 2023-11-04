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    • Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

    Стало известно, каких двух тренеров рассматривал «Спартак» в 2022 году помимо Абаскаля

    У «Спартака» летом 2022 перед назначением Гильермо Абаскаля на пост главного тренера были еще две кандидатуры. Изучались все три.

    Помимо испанца «Спартак» рассматривал Владимира Федотова, еще не подписавшего контракт с ЦСКА, и Андрея Талалаева, который летом 2022 года был в «Ахмате».

    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Завтра, 5 ноября, «Спартак» в 14-м туре сыграет с «Локомотивом».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    04.11.2023 00:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 5 ноября, 10:32

      В таком случае, ура Абаскалю. А маразм среди менеджеров Спартака крепчает, крепчает и судя по всему в этом плане не будет иметь конца. Б...ь, ну как можно в Спартак рассматривать Талалаева? Жиром мозги заплыли? Про Федотова скажу честно, я его вообще не воспринимаю, настолько мне просто его личико не нравится, мягко выражаясь.

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      Рейтинг: +34602

      oyabun 4 ноября, 14:06

      Знаю, что закидают камнями, но объективно, без эмоций - а чем плох Федотов? С Сочи добился очень хороших результатов, имея весьма посредственных игроков. С армейцами идет неплохо, выше Спартака по крайней мере сейчас. И это учитывая, что Спартак взял в межсезонье 5 новых футболистов, а ЦСКА наоборот распродал пол команды и испытывает острый дефицит игроков. Да, как человек.. не будем здесь об этом, но как тренер получше Абаскаля будет.

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > oyabun 4 ноября, 14:30

      " ЦСКА наоборот распродал пол команды и испытывает острый дефицит игроков."
      Другими словами. в селекционной службе бардак, спортивный директор бездельничает, а все НАТАШКИ разбежались и заманивать некем(

      А Федотов, как и весь его штаб, - НАЦИСТ и КСЕНОФОБ

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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 4 ноября, 11:23

      А теперь нытиков по Абаскалю спросить, хотели бы таких физруков у себя. Один ставит игру аля бей -навесь, другой вообще должен преподавать в школе

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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 4 ноября, 10:16

      обоих других давно бы уже уволили

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      Рейтинг: +1951

      rac531 4 ноября, 10:00

      Бог миловал)
      Талалаев один из лучших мошенников России. Уступает только Писареву, сумевшему содрать с "Химок" за неполный месяц более СОРОКА МИЛЛИОНОВ)))

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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 09:25

      Ну эта парочка хоть профессиональные тренеры, в отличии от рыжего физрука. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6742

      rash1959 4 ноября, 08:38

      И слава богу, что до конца так и не "рассмотрел". Трудно представить, что было бы сейчас, хотя и сейчас не легко.

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