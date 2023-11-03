Оздоев призвал обязать легионеров РПЛ учить русский язык

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев настаивает, что легионеры РПЛ должны учить русский язык.

«Далер Кузяев – молодец, пусть учит французский. Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком. Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть – учи. Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?» Когда я играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.

Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас – учишь немецкий. В обязательном порядке. Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину – нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык», – сказал Оздоев.