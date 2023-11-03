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    Оздоев призвал обязать легионеров РПЛ учить русский язык

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев настаивает, что легионеры РПЛ должны учить русский язык.

    «Далер Кузяев – молодец, пусть учит французский. Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком. Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть – учи. Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?» Когда я играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.

    Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас – учишь немецкий. В обязательном порядке. Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину – нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык», – сказал Оздоев.

    • Магомед играет в Европе с прошлого года.
    • Помимо ПАОКа он побывал в турецком «Карагюмрюке».
    • 30-летний россиянин стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 15:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 16:50

      Хорошая идея , а в Зените пусть все , в том числе и Миллер, учат португальский.

      0
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 16:36

      Знание языка – это уважение к культуре той страны, в которой находишься. -----
      Оздоев греческий учит ?

      0
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 3 ноября, 16:40

      По-русски - обаятельный, волшебный, очаровательный, прелестный, чародейный, пленительный, обворожительный, восхитительный, чудесный, дивный, чудный, превосходный, замечательный греческий язык…
      По хохляцки -чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чарівна, чудова, чудова, чудова, греческая мова…
      И кое-кто ещё говорит , что русский язык искуственый))ахахахахахаахаха

      0
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      Рейтинг: +25331

      bset 3 ноября, 15:35

      Оздоев: "Легионеры в России должны учить русский. Вот я, например, в Турции английский учил"

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      Рейтинг: +672

      АлексМак 3 ноября, 15:05

      прав Мага

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