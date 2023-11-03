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    ЦСКА – «Пари НН»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 5 ноября

    В воскресенье, 5 ноября, ЦСКА на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

    ЦСКА

    Подопечные Владимира Федотова с 21 баллом идут на пятом месте в турнирной таблице. Команда в 13 играх чемпионата России выиграла пять матчей, в шести играх сыграла вничью и потерпела два поражения. ЦСКА забил 23 гола, но при этом пропустил 17 мячей.

    «Пари НН»

    Нижегородцы идут на шестом месте с 20 очками. Команда в 13 матчах чемпионата России выиграла шесть встреч, в двух играх сыграла вничью, а в пяти поединках потерпела поражение. Команда Юрана забила 12 голов, но при этом пропустила 11 мячей.

    Факты о личных встречах

    В 8 очных встречах ЦСКА выигрывал четыре раза, а вот «Пари НН» побеждал в двух матчах.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»

    Обе команды соседствуют в турнирной таблице, однако ЦСКА выглядит фаворитом предстоящей встречи. Наверняка команда Федотова наберет в матче три очка. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.51).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 14:32
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