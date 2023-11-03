«Спартак» сможет зимой вернуть из аренды двух игроков

Это не зимой надобно делать,а ещё вчера.
Соболь из чистого напа превратился в местами кривого распасовщика а место Мелёшина на нашем школьном поле,где иногда собираемся вспомнить молодость.У нас бы феерил,нет сомнений!
Напы нужны как воздух.В Спартак естессно,не к нам на школьное поле)
«Спартак» имеет возможность зимой вернуть нападающих 28-летнего Кейта Бальде и 26-летнего Шамара Николсона в случае необходимости. В арендном соглашении футболистов нет запрета на это, а для возвращения необходимо обоюдное желание игрока и столичного клуба.
- Бальде выступает за «Эспаньол». Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2025 года.
- Николсон играет за «Клермон». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года.
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