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    «Спартак» сможет зимой вернуть из аренды двух игроков

    «Спартак» имеет возможность зимой вернуть нападающих 28-летнего Кейта Бальде и 26-летнего Шамара Николсона в случае необходимости. В арендном соглашении футболистов нет запрета на это, а для возвращения необходимо обоюдное желание игрока и столичного клуба.

    • Бальде выступает за «Эспаньол». Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2025 года.
    • Николсон играет за «Клермон». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.11.2023 13:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19124

      DVOK68 3 ноября, 15:39

      Это не зимой надобно делать,а ещё вчера.
      Соболь из чистого напа превратился в местами кривого распасовщика а место Мелёшина на нашем школьном поле,где иногда собираемся вспомнить молодость.У нас бы феерил,нет сомнений!
      Напы нужны как воздух.В Спартак естессно,не к нам на школьное поле)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 15:13

      Лучше всего вернуть Бальде. Мелешин явно не прогрессирует.

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 3 ноября, 14:07

      Срочно возвращать хотя бы одного, а Мелешина наоборот в аренду !

      3
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:32

      Сможет , если тренер будет другой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Алексей З 3 ноября, 13:59

      У вас и так классный тренер.
      :)))

      2
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