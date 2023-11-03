«Спартак» сможет зимой вернуть из аренды двух игроков

«Спартак» имеет возможность зимой вернуть нападающих 28-летнего Кейта Бальде и 26-летнего Шамара Николсона в случае необходимости. В арендном соглашении футболистов нет запрета на это, а для возвращения необходимо обоюдное желание игрока и столичного клуба.

Бальде выступает за «Эспаньол». Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2025 года.

Николсон играет за «Клермон». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года.

Новый тур в РПЛ: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽