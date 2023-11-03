Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил игроков команды после победы над «Оренбургом» (3:1) в матче Кубка России.
«Парни, первый этап прошли. Двигаемся дальше. Всех с победой и пошло восстановление. Следующая игра не за горами. Браво», – сказал Федотов в раздевалке ЦСКА.
- ЦСКА по итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России занял первое место в своем квартете с 11 очками.
- «Оренбург» набрал столько же очков и остался вторым.
- ЦСКА является действующим победителем Кубка России.
Источник: Страница ЦСКА в соцсети VK