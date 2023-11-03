Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил игроков команды после победы над «Оренбургом» (3:1) в матче Кубка России.

«Парни, первый этап прошли. Двигаемся дальше. Всех с победой и пошло восстановление. Следующая игра не за горами. Браво», – сказал Федотов в раздевалке ЦСКА.