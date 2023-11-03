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    • Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»

    Федотов обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил игроков команды после победы над «Оренбургом» (3:1) в матче Кубка России.

    «Парни, первый этап прошли. Двигаемся дальше. Всех с победой и пошло восстановление. Следующая игра не за горами. Браво», – сказал Федотов в раздевалке ЦСКА.

    • ЦСКА по итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России занял первое место в своем квартете с 11 очками.
    • «Оренбург» набрал столько же очков и остался вторым.
    • ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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    Источник: Страница ЦСКА в соцсети VK

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    03.11.2023 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:47

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