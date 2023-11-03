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    • «Реал» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 12 тура Примера, 5 ноября

    «Реал» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 12 тура Примера, 5 ноября

    В воскресенье, 5 ноября, «Реал» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Реал»

    Мадридцы с 28 баллами лидируют в чемпионате Испании. Команда в 11 матчах национального первенства выиграла девять встреч, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Реал» забил 23 гола, однако команда пропустила восемь мячей.

    «Райо Вальекано»

    Команда с 17 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Райо Вальекано» в 11 играх чемпионата Испании выиграл четыре раза, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел два поражения. Забила команда 14 голов, но при этом пропустила 15 мячей.

    Факты о личных встречах

    В 42 очных встречах команд, мадридский «Реал» побеждал соперника 32 раза. «Райо Вальекано» ответил только семью победами. Остальные три игры закончились ничейным результатом.

    Прогноз на матч «Реал» – «Райо Вальекано»

    «Реал» стабильно играет в нынешнем розыгрыше Примеры, заслуженно занимая первую строчку в турнирной таблице. Наверняка подопечные Анчелотти выиграют соперника с комфортной разницей в 2-3 гола. Наш прогноз – победа «Реала» (1.28), тотал больше 2.5 (1.56).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 09:20
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