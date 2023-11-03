Неймар выложил фото после операции

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар успешно перенес операцию на колене и выложил после нее фотографию в социальных сетях.

«Все прошло хорошо, спасибо за поддержку. Теперь я сосредоточусь на восстановлении», – написал бразилец в соцсетях.

Неймар получил травму в составе сборной Бразилии 17 октября в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем.

У него были диагностированы разрыв крестообразной связки и разрыв мениска.

Восстановление игрока может занять около 10 месяцев.

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