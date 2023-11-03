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    Неймар выложил фото после операции

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар успешно перенес операцию на колене и выложил после нее фотографию в социальных сетях.

    «Все прошло хорошо, спасибо за поддержку. Теперь я сосредоточусь на восстановлении», – написал бразилец в соцсетях.

    • Неймар получил травму в составе сборной Бразилии 17 октября в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем.
    • У него были диагностированы разрыв крестообразной связки и разрыв мениска.
    • Восстановление игрока может занять около 10 месяцев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15030

      playsh 3 ноября, 10:59

      Выздоравливай скорее,дружище!!!

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