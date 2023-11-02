Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Урал» (2:1), «Динамо» вырвало победу над «Пари НН» (2:1)

Понравилась игра и результат в РнД)
Состоялись заключительные матчи в группах B и D в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Ростов» дома взял верх над «Уралом» – 2:1. Команда Валерия Карпина обошла соперника в таблице и финишировала второй в квартете вслед за «Локомотивом».
«Динамо» на последней минуте забило «Пари НН» и выиграло 2:1. Этот результат позволил москвичам выйти в плей-офф со второго места, а «Краснодар» отправил в Путь регионов.
Россия. Кубок. Группа B. 6-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мелехин, 45; 1:1 – Шеттине, 50; 2:1 – Комличенко, 67.
Удаление: нет – Филипенко, 84.
Россия. Кубок. Группа D. 6-й тур
Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Севикян, 13; 1:1 – Тюкавин, 16; 2:1 – Гладышев, 90+3.