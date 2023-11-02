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    • Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Урал» (2:1), «Динамо» вырвало победу над «Пари НН» (2:1)

    Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Урал» (2:1), «Динамо» вырвало победу над «Пари НН» (2:1)

    Состоялись заключительные матчи в группах B и D в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    «Ростов» дома взял верх над «Уралом» – 2:1. Команда Валерия Карпина обошла соперника в таблице и финишировала второй в квартете вслед за «Локомотивом».

    «Динамо» на последней минуте забило «Пари НН» и выиграло 2:1. Этот результат позволил москвичам выйти в плей-офф со второго места, а «Краснодар» отправил в Путь регионов.

    Россия. Кубок. Группа B. 6-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мелехин, 45; 1:1 – Шеттине, 50; 2:1 – Комличенко, 67.

    Удаление: нет – Филипенко, 84.

    Россия. Кубок. Группа D. 6-й тур

    Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Севикян, 13; 1:1 – Тюкавин, 16; 2:1 – Гладышев, 90+3.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2023 22:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6595

      ySS 3 ноября, 00:31

      Понравилась игра и результат в РнД)

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 00:24

      Хочу поздравить Ростов. молодцы, удачи вам и конечно Карпуше

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 00:12

      Как у нас уважат болельщиков, итересные матчи ставят в одно время,СУКИ. ну когда вы поймёте, что люди хотят видеть футбол, а вы все обламываете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      celermof 2 ноября, 23:47

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 2 ноября, 23:43

      Гладышев вчерашнюю победу тёлок спустил в унитаз на последней минуте матча!)))

      1
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      Рейтинг: +213

      яцык 2 ноября, 23:28

      Валидольный матч

      0
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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 2 ноября, 22:49

      С закрытыми глазами допускаю, что судьи в поле этот 1000-% пеналь не заметили, но Турбин-то на ВАРе почему затаился позорный крысёныш и промолчал ? Даже Генич, всегда латентно болеющий против Ростова, и тот 10 минут возмущался. Тут уже о случайной судейской ошибке и речи быть не может

      PS Лучше пусть басмачей из СА приглашают судить, ************ уже на этот беспредел местного разлива смотреть

      5
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > MaxRnD 3 ноября, 00:14

      Да не. наши свистуны самые лучшие в мире, просто позор как так можно судить, нет слов, а свистунам все божья роса

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