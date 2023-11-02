Зырянов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Может этот специалист объяснит , что он подразумевает под " нашей победой" , а то целей то никто не знает , а уж что такое победа и подавно неизвестно.
Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов высказался по поводу возвращения российских команд на международную арену.
«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо. У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой, нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами, правильно? Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал Зырянов.
- Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
- Зырянов является главным тренером новороссийского «Черноморца».