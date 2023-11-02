Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Зырянов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

    Зырянов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

    Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов высказался по поводу возвращения российских команд на международную арену.

    «Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо. У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой, нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами, правильно? Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал Зырянов.

    • Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Зырянов является главным тренером новороссийского «Черноморца».

    Новости по теме
    В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока 1
    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки 1
    В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 2 ноября, 19:01

      Может этот специалист объяснит , что он подразумевает под " нашей победой" , а то целей то никто не знает , а уж что такое победа и подавно неизвестно.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+