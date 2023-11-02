Зырянов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов высказался по поводу возвращения российских команд на международную арену.

«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо. У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой, нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами, правильно? Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой», – сказал Зырянов.