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Зиньковский одним словом охарактеризовал Соболева

2 ноября 2023, 07:55
7

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал одноклубника Александра Соболева «нервным».

– По поводу пенальти Соболева что скажете?

– Тяжелый момент. Вроде половина ноги была за мячом, но вроде не касался ноги, проскользнул по ней. После матча будут рассматривать этот момент.

– Ребята стали сдерживать Соболева, чтобы он не получил вторую желтую карточку.

– Он парень нервный. Мог заработать в том моменте.

  • «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в кубковом матче.
  • В конце игры Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.
  • По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Соболев Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1698904407
Соболев нервный, Абаскаль нервный... И как же идти дальше?...
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paracetamol
1698907238
Это буратино в свиной оболочке даже пен пробить не может!
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alefreddy
1698913439
в такой турнирной ситуации любой будет нервный
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zigbert
1698924601
Тут любой может выйти из себя. Даже игроки Краснодара не поняли в чем дело, когда судья отменил гол. Вряд ли кто стал спорить если бы гол этот засчитали. Но может это и к лучшему чтобы в следующий раз игроки Спартака пробивали пенальти более четко, ведь этот матч для Спартака никакого значения не имел.
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ABC--google
1698927852
Там вообще пенальти небыло,вратарь его так сильно и не трогал чтобы так рухнуть. Стимуляция.
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Константин-Шапкин-google
1698962045
Мяч ноги не коснулся и направление не изменил. Чистый гол
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