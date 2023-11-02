Зиньковский одним словом охарактеризовал Соболева

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал одноклубника Александра Соболева «нервным».

– По поводу пенальти Соболева что скажете?

– Тяжелый момент. Вроде половина ноги была за мячом, но вроде не касался ноги, проскользнул по ней. После матча будут рассматривать этот момент.

– Ребята стали сдерживать Соболева, чтобы он не получил вторую желтую карточку.

– Он парень нервный. Мог заработать в том моменте.

«Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в кубковом матче.

В конце игры Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.

По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.

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