Зиньковский одним словом охарактеризовал Соболева

Мяч ноги не коснулся и направление не изменил. Чистый гол
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал одноклубника Александра Соболева «нервным».
– По поводу пенальти Соболева что скажете?
– Тяжелый момент. Вроде половина ноги была за мячом, но вроде не касался ноги, проскользнул по ней. После матча будут рассматривать этот момент.
– Ребята стали сдерживать Соболева, чтобы он не получил вторую желтую карточку.
– Он парень нервный. Мог заработать в том моменте.
- «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в кубковом матче.
- В конце игры Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.
- По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.
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