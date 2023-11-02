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    Зиньковский одним словом охарактеризовал Соболева

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал одноклубника Александра Соболева «нервным».

    – По поводу пенальти Соболева что скажете?

    – Тяжелый момент. Вроде половина ноги была за мячом, но вроде не касался ноги, проскользнул по ней. После матча будут рассматривать этот момент.

    – Ребята стали сдерживать Соболева, чтобы он не получил вторую желтую карточку.

    – Он парень нервный. Мог заработать в том моменте.

    • «Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в кубковом матче.
    • В конце игры Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.
    • По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2023 07:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      Константин-Шапкин-google 3 ноября, 00:54

      Мяч ноги не коснулся и направление не изменил. Чистый гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      ABC--google 2 ноября, 15:24

      Там вообще пенальти небыло,вратарь его так сильно и не трогал чтобы так рухнуть. Стимуляция.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 14:30

      Тут любой может выйти из себя. Даже игроки Краснодара не поняли в чем дело, когда судья отменил гол. Вряд ли кто стал спорить если бы гол этот засчитали. Но может это и к лучшему чтобы в следующий раз игроки Спартака пробивали пенальти более четко, ведь этот матч для Спартака никакого значения не имел.

      1
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 2 ноября, 11:23

      в такой турнирной ситуации любой будет нервный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 2 ноября, 09:40

      Это буратино в свиной оболочке даже пен пробить не может!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 2 ноября, 09:26

      Оборзевший он,наказывают наказывают и без толку! Видимо в штабе поддерживают его психи раз не прекращает шалить

      4
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    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 2 ноября, 08:53

      Соболев нервный, Абаскаль нервный... И как же идти дальше?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 2 ноября, 09:44

      Весело идти в Пердив!!!...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Cleaner 2 ноября, 11:01

      Бежать или лететь лучше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      неразгибаемый спартак ... > Cleaner 2 ноября, 13:12

      лучше в Кащенко..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 08:47

      Симулянт с улыбкой дауна на лице. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 08:38

      Питарасина!
      Одним словом.
      :)))

      4
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