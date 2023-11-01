Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

Как был записным дурачком после Англии, так и остался Лишь бы вякнуть, а там трава нерасти.))
Еще в 2013 году начали предлагать ОИРу тренерское место. И он неоднократно заявлял, что по состоянию здоровья, он на лавочку не пойдет. С 2019 его пытались сватать, бывшие ветераны создать "совет экспертов" при клубе. Он ответил отказом. После смена руководства, ухода Федуна, ему предложили должность консультанта. Обещал подумать.
Очень много, бывших и нынешних, радетелей за клуб, крутятся вокруг него, и хотят поиметь бабки за свое "радение". Отсюда все склоки, неразберихи и т.п.
Теперь понятно почему каждый день по три раза обсуждают Спартак и Абаскаля. Причем не стесняясь впрямую высказывать свои требования.
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал «Спартак» сменить главного тренера.
«Если Алекс Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!
Руководство «Спартака, берите Олега Романцева на смену Гильермо Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру», – сказал Канчельскис.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.
- Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
- Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
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