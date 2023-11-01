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  • Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

1 ноября 2023, 14:44
6

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал «Спартак» сменить главного тренера.

«Если Алекс Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство «Спартака, берите Олега Романцева на смену Гильермо Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру», – сказал Канчельскис.

  • У Абаскаля контракт до 2025 года.
  • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1698839626
Продажный и предатель Кончельскис. Мнение этого отброса интересно отбросам!
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JTherry
1698843815
сбрендил Андрюшка в своей "одиночке"...)
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NewLife
1698843923
Жаль, я рассчитывал, что этот доброжелатель Черчеса порекомендует)))
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MaxRnD
1698844610
С Мостовым надо поторопиться, иначе кто-нибудь перехватит
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ivany4
1698847263
Как был записным дурачком после Англии, так и остался Лишь бы вякнуть, а там трава нерасти.)) Еще в 2013 году начали предлагать ОИРу тренерское место. И он неоднократно заявлял, что по состоянию здоровья, он на лавочку не пойдет. С 2019 его пытались сватать, бывшие ветераны создать "совет экспертов" при клубе. Он ответил отказом. После смена руководства, ухода Федуна, ему предложили должность консультанта. Обещал подумать. Очень много, бывших и нынешних, радетелей за клуб, крутятся вокруг него, и хотят поиметь бабки за свое "радение". Отсюда все склоки, неразберихи и т.п. Теперь понятно почему каждый день по три раза обсуждают Спартак и Абаскаля. Причем не стесняясь впрямую высказывать свои требования.
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