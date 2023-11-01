Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал «Спартак» сменить главного тренера.

«Если Алекс Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство «Спартака, берите Олега Романцева на смену Гильермо Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру», – сказал Канчельскис.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.

Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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