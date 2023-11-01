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    • Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

    Канчельскис посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Он вам выиграет РПЛ»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал «Спартак» сменить главного тренера.

    «Если Алекс Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

    Руководство «Спартака, берите Олега Романцева на смену Гильермо Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру», – сказал Канчельскис.

    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 14:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 17:01

      Как был записным дурачком после Англии, так и остался Лишь бы вякнуть, а там трава нерасти.))
      Еще в 2013 году начали предлагать ОИРу тренерское место. И он неоднократно заявлял, что по состоянию здоровья, он на лавочку не пойдет. С 2019 его пытались сватать, бывшие ветераны создать "совет экспертов" при клубе. Он ответил отказом. После смена руководства, ухода Федуна, ему предложили должность консультанта. Обещал подумать.
      Очень много, бывших и нынешних, радетелей за клуб, крутятся вокруг него, и хотят поиметь бабки за свое "радение". Отсюда все склоки, неразберихи и т.п.
      Теперь понятно почему каждый день по три раза обсуждают Спартак и Абаскаля. Причем не стесняясь впрямую высказывать свои требования.

      3
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 1 ноября, 16:37

      Это все говорит о том, что очень многие, а если точно то все в России переживают за Великий клуб Спартак, а уж помойные с питера так просто , не знают, чтобы еще предложить, даже себя предлогают

      1
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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 1 ноября, 16:16

      С Мостовым надо поторопиться, иначе кто-нибудь перехватит

      6
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 16:05

      Жаль, я рассчитывал, что этот доброжелатель Черчеса порекомендует)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31805

      JTherry 1 ноября, 16:03

      сбрендил Андрюшка в своей "одиночке"...)

      5
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 14:53

      Продажный и предатель Кончельскис.
      Мнение этого отброса интересно отбросам!

      3
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      Рейтинг: +6709

      fakeid > САДЫЧОК 1 ноября, 15:47

      твоё дцп-шное мнение ещё менее интересно.

      7
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > fakeid 1 ноября, 16:26

      Кончельскис ты продажный предатель,отброс.Кончельскиса слушают и вникают только зашоренные амёбы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > fakeid 1 ноября, 16:34

      Вот и моя подруга появилась, видно закончили драть бом.. жи у помойки теперь пришла к нам но мы таких не трахаем уже двно вирус помойный

      2
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      Рейтинг: +6709

      fakeid > Suvorov71 2 ноября, 04:28

      тебя драли на помойке всю ночь, после краснодара. гы-гы-гы!

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