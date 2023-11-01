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  • Аршавин объяснил, почему ему не интересно смотреть матчи сборной России

Аршавин объяснил, почему ему не интересно смотреть матчи сборной России

1 ноября 2023, 12:30

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему не интересно следить за матчами сборной России.

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи – и не важно, с кем мы играем. Футболистам не интересно играть? Это вы спросите у них. У меня со спортивной точки зрения интереса нет. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно – видеть игроков сборной в международных матчах. Не надо на меня ориентироваться. Меня спрашивают и в данном случае я высказываю личное мнение», – сказал Аршавин.

  • Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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Источник: «РБ Спорт»
Сербия. Суперлига Зенит Россия Аршавин Андрей
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