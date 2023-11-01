Аршавин объяснил, почему ему не интересно смотреть матчи сборной России

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему не интересно следить за матчами сборной России.

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи – и не важно, с кем мы играем. Футболистам не интересно играть? Это вы спросите у них. У меня со спортивной точки зрения интереса нет. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно – видеть игроков сборной в международных матчах. Не надо на меня ориентироваться. Меня спрашивают и в данном случае я высказываю личное мнение», – сказал Аршавин.