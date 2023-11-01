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    • Аршавин объяснил, почему ему не интересно смотреть матчи сборной России

    Аршавин объяснил, почему ему не интересно смотреть матчи сборной России

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему не интересно следить за матчами сборной России.

    «Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи – и не важно, с кем мы играем. Футболистам не интересно играть? Это вы спросите у них. У меня со спортивной точки зрения интереса нет. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно – видеть игроков сборной в международных матчах. Не надо на меня ориентироваться. Меня спрашивают и в данном случае я высказываю личное мнение», – сказал Аршавин.

    • Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
    • С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 12:30
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