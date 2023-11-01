Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда поменяют Абаскаля

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что смена главного тренера команды произойдет после зимней паузы в чемпионате России. В среду, 1 ноября красно-белые примут «Краснодар» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Если «Спартак» не выйдет дублирующим составом [на матч Кубка России с «Краснодаром»], игра получится боевая. Все будет зависеть от настроения главного тренера. «Краснодар» выглядит предпочтительнее на сегодняшний день.

Исчерпал ли Абаскаль уже себя в «Спартаке»? Он еще даже не проявил себя, чтобы исчерпать. Пока никто не понимает этого тренера. То полсостава поменяет, то еще что‑то придумывает. Только экспериментирует и сам не понимает того, что делает. Я думаю, до [зимнего] перерыва он поработает, а дальше его поменяют, – сказал Заварзин.