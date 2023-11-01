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    • Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда поменяют Абаскаля

    Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда поменяют Абаскаля

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что смена главного тренера команды произойдет после зимней паузы в чемпионате России. В среду, 1 ноября красно-белые примут «Краснодар» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

    «Если «Спартак» не выйдет дублирующим составом [на матч Кубка России с «Краснодаром»], игра получится боевая. Все будет зависеть от настроения главного тренера. «Краснодар» выглядит предпочтительнее на сегодняшний день.

    Исчерпал ли Абаскаль уже себя в «Спартаке»? Он еще даже не проявил себя, чтобы исчерпать. Пока никто не понимает этого тренера. То полсостава поменяет, то еще что‑то придумывает. Только экспериментирует и сам не понимает того, что делает. Я думаю, до [зимнего] перерыва он поработает, а дальше его поменяют, – сказал Заварзин.

    • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2023 12:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1951

      rac531 1 ноября, 17:08

      А я думал на днях) А, может быть, и раньше ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 13:29

      Наверно большинство болел Спартака в к этому склоняются.
      Раз уж в октябре на паузе не убрали , то зимой точно , ничего не меняется к лучшему.

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 13:25

      В прошлом году деферамбы пели ему!
      Не надо его менять, он еще не вытащил вас в пердив.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 12:59

      Вот такие Заварзины и руководят в наших клубах.Либо продажные либо не компетентные !

      2
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 12:27

      Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное - мудрость из деревни "Простоквашино"))

      0
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > NewLife 1 ноября, 12:48

      Не, лучше конечно купить нужное. Задолбали покупки тренеров типа Абаскаль. Может он в будущем будет гений, но лучше ему потренироваться в этом на мышках.

      2
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