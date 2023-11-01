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  • Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда поменяют Абаскаля

Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, когда поменяют Абаскаля

1 ноября 2023, 12:22
3

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что смена главного тренера команды произойдет после зимней паузы в чемпионате России. В среду, 1 ноября красно-белые примут «Краснодар» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Если «Спартак» не выйдет дублирующим составом [на матч Кубка России с «Краснодаром»], игра получится боевая. Все будет зависеть от настроения главного тренера. «Краснодар» выглядит предпочтительнее на сегодняшний день.

Исчерпал ли Абаскаль уже себя в «Спартаке»? Он еще даже не проявил себя, чтобы исчерпать. Пока никто не понимает этого тренера. То полсостава поменяет, то еще что‑то придумывает. Только экспериментирует и сам не понимает того, что делает. Я думаю, до [зимнего] перерыва он поработает, а дальше его поменяют, – сказал Заварзин.

  • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
  • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
  • Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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NewLife
1698830847
Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное - мудрость из деревни "Простоквашино"))
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САДЫЧОК
1698832794
Вот такие Заварзины и руководят в наших клубах.Либо продажные либо не компетентные !
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