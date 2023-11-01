Игнашевич отказался приходить на телеэфир, если там будет Генич

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как Сергей Игнашевич, будучи в ЦСКА, не хотел сидеть в одном эфире с журналистом.

«Во времена НТВ-ПЛЮС Игнашевича пригласили в программу Георгия Черданцева. Сергей сказал: «Приду, если в программе не будет Генича». Все, меня не было.

Но Игнашевич все равно не пришел», – рассказал комментатор на ютуб-канале «Коммент.Шоу».