Уткин ответил, финиширует ли «Ростов» в топ-5 РПЛ

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о турнирных перспективах своей команды в чемпионате России.

– Вы часто путешествуете с «Ростовом». Тяжело вам даются эти выезды?

– Да, конечно. Особенно с рождением сына, хочется видеть его и жену. Что поделать.

– Чем занимаетесь в дороге?

– Лично я играю в карты.

– Как вы думаете, «Ростов» в этом году в пятерку попадет?

– Сложный вопрос. Я думаю, в первой восьмерке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно.