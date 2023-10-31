Уткин ответил, финиширует ли «Ростов» в топ-5 РПЛ

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о турнирных перспективах своей команды в чемпионате России.
– Вы часто путешествуете с «Ростовом». Тяжело вам даются эти выезды?
– Да, конечно. Особенно с рождением сына, хочется видеть его и жену. Что поделать.
– Чем занимаетесь в дороге?
– Лично я играю в карты.
– Как вы думаете, «Ростов» в этом году в пятерку попадет?
– Сложный вопрос. Я думаю, в первой восьмерке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно.
- «Ростов» набрал 16 очков в 13 турах РПЛ.
- Команда занимает 9-е место в таблице лиги.
- Отставание от топ-5 – 5 баллов.
Источник: «РБ Спорт»