Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, является ли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучшим игроком в истории.
«Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе. Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола», – сказал Дешам.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- Мбаппе по итогам голосования занял третье место.
- Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.
Источник: RMC Sport