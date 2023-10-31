Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, является ли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучшим игроком в истории.

«Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе. Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола», – сказал Дешам.