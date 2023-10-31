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  • Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе»

Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе»

31 октября 2023, 12:50
4

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, является ли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучшим игроком в истории.

«Аргентинцы говорят так. Сложно сказать, что Месси лучше Криштиану Роналду или Мбаппе, который моложе. Это игроки, которые оставили след в истории мирового футбола», – сказал Дешам.

  • В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
  • Мбаппе по итогам голосования занял третье место.
  • Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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Источник: RMC Sport
Интер Майами ПСЖ Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Дешам Дидье
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1698746803
Клоунада с ЗМ набирает обороты.
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SLADE2019
1698747162
Кто лучший игрок мира - вопрос уже субъективный. Собираются специалисты, футболисты, тренеры и каждый со своей точки зрения определяет лучшего. Поэтому, эти разговоры на тему, кто лучший игрок в истории футбола будет вечным и ничего с этим не поделать.
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Maxi_7
1698751665
Интервью взято у умного человека.
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tizona
1698751712
Лучшим был Пеле. Он сумел выделиться на фоне таких игроков как Вава,Диди,Гаринча,Загало, Эсейбио. Остановить его могли только грубой физической силой в сочетании с подлостью. Именно при нем бразильцы забивали столько, сколько хотели, а им сколько могли.
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