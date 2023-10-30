Названы судьи на матчи Фонбет Кубка России

РФС назначил арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
31 октября (вторник)
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Балтика» – «Ахмат»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
1 ноября (среда)
«Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.
2 ноября (четверг)
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.
«Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.
- Восемь команд РПЛ, которые займут первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/4 финала верхней сетки плей-офф.
- Четыре команды, которые станут третьим, попадут в 1/4 финала нижней сетки.
- Четыре команды, занявшие четвертые позиции, завершат выступления в турнире.