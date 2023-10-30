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    Названы судьи на матчи Фонбет Кубка России

    РФС назначил арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    31 октября (вторник)

    «Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Балтика» – «Ахмат»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

    1 ноября (среда)

    «Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

    2 ноября (четверг)

    ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

    «Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

    • Восемь команд РПЛ, которые займут первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/4 финала верхней сетки плей-офф.
    • Четыре команды, которые станут третьим, попадут в 1/4 финала нижней сетки.
    • Четыре команды, занявшие четвертые позиции, завершат выступления в турнире.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    30.10.2023 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1902

      rac531 30 октября, 19:00

      «Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов.
      Это не брательник Буланова-Радимова?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57553

      MaxRnD 30 октября, 15:18

      Ох, ты ж ё, Лапочкина наконец пристроили ! Очередь за Вилковым ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12073

      ivany4 30 октября, 14:51

      Судейство стало криминальной частью футбола!
      То в нокаут судью отправят, то стали скрывать место проживания судей!!))

      2
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      Рейтинг: +612

      avera > ivany4 31 октября, 17:43

      Например выходит судья к машине, а там прибито фото с пропущенным моментом, как у балалаечника Карася .

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