Григорян упрекнул «Краснодар» за неинтересный футбол

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о стиле «Краснодара».

– Главным открытием сезона уже стал «Краснодар», который после 12 туров идeт без поражений. В чeм уникальность этой команды?

– Уникальность заключается в симбиозе рационализма и способности быть победителем. Таким по духу и менталитету является Владимир Ивич, который доказал это уже в своей карьере. С другой стороны, уникальность «Краснодара» в том, что это детище Сергея Галицкого. Аура дома и победный рационализм Ивича создали, возможно, самый неинтересный «Краснодар», но при этом самый эффективный в своей истории.

– Как себя должен вести Ивич в такой ситуации, когда команда с отрывом на первом месте?

– Дело в том, что Ивич уже адаптирован к таким ситуациям. Он выигрывал два раза чемпионат Израиля с огромным отрывом. Команда у него не расслаблялась и сохраняла этот запас до конца чемпионата. Футболисты даже на грамм не расслабились. Это говорит о его умении мотивировать команду в такой ситуации.