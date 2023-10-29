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Григорян упрекнул «Краснодар» за неинтересный футбол

29 октября 2023, 13:39
4

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о стиле «Краснодара».

– Главным открытием сезона уже стал «Краснодар», который после 12 туров идeт без поражений. В чeм уникальность этой команды?

– Уникальность заключается в симбиозе рационализма и способности быть победителем. Таким по духу и менталитету является Владимир Ивич, который доказал это уже в своей карьере. С другой стороны, уникальность «Краснодара» в том, что это детище Сергея Галицкого. Аура дома и победный рационализм Ивича создали, возможно, самый неинтересный «Краснодар», но при этом самый эффективный в своей истории.

– Как себя должен вести Ивич в такой ситуации, когда команда с отрывом на первом месте?

– Дело в том, что Ивич уже адаптирован к таким ситуациям. Он выигрывал два раза чемпионат Израиля с огромным отрывом. Команда у него не расслаблялась и сохраняла этот запас до конца чемпионата. Футболисты даже на грамм не расслабились. Это говорит о его умении мотивировать команду в такой ситуации.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Григорян Александр
Комментарии (4)
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моэм
1698585904
Странное дело упрекать команду , которой ВДРУГ захотелось хоть что то выиграть . постоянно находясь в группе лидеров РПЛ уже много лет ....вопросы реноме и престижа зависят от наличия призов .
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mihail200606
1698592503
Григорян где то показывал интересный футбол со своими командами?)
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Январь 59
1698592611
Можно быть самым эффективным, как при Шалимове, но проигрывать и терять очки. А можно быть прагматичным и не проигрывать.
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subbotaspartak
1698594961
Григорян упрекнул «Краснодар» за неинтересный футбол... Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян... Оч интересный тренер...
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