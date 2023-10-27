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  • Дюков: «Российские судьи будут работать на матчах Роналду, Бензема»

Дюков: «Российские судьи будут работать на матчах Роналду, Бензема»

27 октября 2023, 21:59

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал программу обмена судьями с Саудовской Аравией.

– На матчах РПЛ будут работать судьи из других стран. Почему принято такое решение? Какие сроки?

– Это может произойти в ближайшее время. Вы знаете мотивацию такого решения. Раньше у наших судей была возможность работать на международных матчах, сейчас эти возможности есть, но они ограничены. Мы видим, что наши судьи на данный момент меньше привлекаются к работе на международных матчах. Эта работа представляет дополнительную мотивацию для арбитров. Если наши судьи будут работать за рубежом, справедливо дать возможность дать практику судьям из других чемпионатов работать у нас. В частности, речь про Саудовскую Аравию. Если наши судьи получат возможность обслуживать матчи с участием Криштиану Роналду, Карима Бензема и других звезд, в этом нет ничего плохого.

– Не возникнут ли проблемы с коммуникаций у судей из Саудовской Аравии с российскими футболистами? Способны ли они потянуть уровень РПЛ?

– В этом чемпионате выступают звезды мирового футбола. Они как-то коммуницируют, и у них не возникает проблем. Если взять наших игроков, то у них тоже есть опыт участия в международных матчах. Не вижу никаких проблем.

  • Уже в этом сезоне ожидается, что на матч (-и) РПЛ назначат судей из Саудовской Аравии.
  • Судья оттуда обслуживал октябрьский товарищеский матч Россия – Камерун (1:0).
  • Российских арбитров лишили работы в Европе с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср Роналду Криштиану Бензема Карим Дюков Александр
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