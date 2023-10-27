Дюков: «Российские судьи будут работать на матчах Роналду, Бензема»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал программу обмена судьями с Саудовской Аравией.

– На матчах РПЛ будут работать судьи из других стран. Почему принято такое решение? Какие сроки?

– Это может произойти в ближайшее время. Вы знаете мотивацию такого решения. Раньше у наших судей была возможность работать на международных матчах, сейчас эти возможности есть, но они ограничены. Мы видим, что наши судьи на данный момент меньше привлекаются к работе на международных матчах. Эта работа представляет дополнительную мотивацию для арбитров. Если наши судьи будут работать за рубежом, справедливо дать возможность дать практику судьям из других чемпионатов работать у нас. В частности, речь про Саудовскую Аравию. Если наши судьи получат возможность обслуживать матчи с участием Криштиану Роналду, Карима Бензема и других звезд, в этом нет ничего плохого.

– Не возникнут ли проблемы с коммуникаций у судей из Саудовской Аравии с российскими футболистами? Способны ли они потянуть уровень РПЛ?

– В этом чемпионате выступают звезды мирового футбола. Они как-то коммуницируют, и у них не возникает проблем. Если взять наших игроков, то у них тоже есть опыт участия в международных матчах. Не вижу никаких проблем.