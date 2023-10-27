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    Григорян сравнил «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян провел сравнение нынешнего «Зенита» и «Спартака» 90-х годов.

    «Я тогда видел вокруг себя людей, которые желали чемпионство «Спартаку» каждый год, вокруг «Зенита» я такого не наблюдаю. Это было связано с стилем и качеством игры. Смотреть их футбол было наслаждением, радостью и огромным удовольствием. На европейской арене не было выдающихся результатов, но были игры, которыми можно было гордиться. Тогда у «Спартака» было гораздо меньше иностранцев, и они не являлись основными звeздами, главными игроками команды были россияне. Сейчас у «Зенита» другая история. Минимум половина моего окружения жаждет их осечки.

    Сопоставим ли «Зенит» с той романцевской командой по важности для истории нашего футбола? Думаю, пока нет, ещe не дотягивает. Сейчас нет Лиги чемпионов, нет возможности себя проявить в еврокубках. Им нужно брать ещe чемпионство. Но глобально отсутствие еврокубков не даeт возможность для такого сравнения», – сказал Григорян.

    • «Спартак» с Романцевым выиграл 9 чемпионств.
    • «Зенит» взял 5 последних сезонов РПЛ.
    • «Спартак» не выигрывал чемпионат с 2017 года.

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    Источник: Metaratings

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    27.10.2023 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      прабабушка краба 7 часов назад

      так и есть, сейчас спартачи не столько за своих, сколько против Зенита) ох уж эти столичные комплексы)))

      1
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      Рейтинг: +20398

      NewLife 8 часов назад

      Каша в голове у этого бывшего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      somn 9 часов назад

      Бывший тренер Григорян - отец армян и мать армян...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 > somn 8 часов назад

      И всех армянских футбольных мудрецов и теоретиков, которые псевдо)

      1
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