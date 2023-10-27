«Ньюкасл» рассмотрит снижение зарплаты Тонали

«Ньюкасл Юнайтед» изучает возможность снижения зарплаты полузащитника Сандро Тонали. Хавбек был дисквалифицирован Итальянской федерацией футбола на 10 месяцев за нелегальные ставки.

При этом руководство клуба еще не определилось со следующим шагом в отношении хавбека, так как благополучие игрока является приоритетом для команды.

23-летний итальянец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.