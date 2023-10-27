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    «Ньюкасл» рассмотрит снижение зарплаты Тонали

    «Ньюкасл Юнайтед» изучает возможность снижения зарплаты полузащитника Сандро Тонали. Хавбек был дисквалифицирован Итальянской федерацией футбола на 10 месяцев за нелегальные ставки.

    При этом руководство клуба еще не определилось со следующим шагом в отношении хавбека, так как благополучие игрока является приоритетом для команды.

    23-летний итальянец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

    • Тонали больше не появится на поле в этом сезоне АПЛ, также он не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
    • Ранее футболист признался на допросе, что страдает лудоманией и делал ставки на матчи «Милана», выступая за «россонери».

    Источник: The Telegraph

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    27.10.2023 12:00
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +10

      1derrt 14 часов назад

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      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
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      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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