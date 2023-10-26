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    • Божович: «Аленичева с результатами Абаскаля давно бы убрали из «Спартака»

    Божович: «Аленичева с результатами Абаскаля давно бы убрали из «Спартака»

    Миодраг Божович считает, что «Спартак» уже сменил бы главного тренера, если бы команду возглавлял российский специалист.

    – Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?

    – Я не думаю. У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали.

    Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.

    – Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?

    – Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
    • На выходных команда обыграла «Пари НН» (2:0), а до этого у нее не было побед в 3 матчах подряд.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.10.2023 21:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1833

      rac531 6 часов назад

      " с такими результатами"
      Какими такими?)

      АБАСКАЛЬ взял команду, занявшую 10-е место и завоевал ТРЕТЬЕ место)
      АЛЕНИЧЕВ взял команду, занявшую 6-е место и завоевал ПЯТОЕ место)

      ВОПРОСЫ ЕСТЬ?))

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 19 часов назад

      Не только действия Спартака вызывают вопросы. Чем можно объяснить востребованность самого Божовича ? Если тот же Аленичев , как говорят , где-то мог багаж оставить , то этот тренер ничего запоминающего не оставлял.

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 26 октября, 23:45

      Ну во первых Каррера проработал не один сезон, а несколько - поэтому Божович либо врет, либо не в курсе, что, что другое не в зачет ему и во вторых - Спартак долго терпел одного Российского "специалиста" - Кононова, пока ФНЛ не замаячила в ощущаемой перспективе, так что не надо тут к патриотическим чувствам взывать !!!

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      Рейтинг: +453

      Bez Imeni > VVM1964 27 октября, 01:53

      смысл его слов в том,что Спартак поменял за последние двадцать лет, больше всех клубов тренеров.

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > Bez Imeni 15 часов назад

      Если хочешь высказать мысль, то тогда не надо её высказывать так завуалировано и использую искаженные факты ((( А вот с твоей формулировкой я наверное соглашусь, во всяком случае из так называемых ТОП клубов ( ну разумеется по российским меркам ) ...

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