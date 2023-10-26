Божович: «Аленичева с результатами Абаскаля давно бы убрали из «Спартака»

Миодраг Божович считает, что «Спартак» уже сменил бы главного тренера, если бы команду возглавлял российский специалист.

– Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?

– Я не думаю. У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали.

Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.

– Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?

– Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет.