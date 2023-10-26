Божович: «Аленичева с результатами Абаскаля давно бы убрали из «Спартака»

Миодраг Божович считает, что «Спартак» уже сменил бы главного тренера, если бы команду возглавлял российский специалист.
– Принято считать, что «Зенит» – фаворит чемпионата России. «Спартак» конкурент ему?
– Я не думаю. У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали.
Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение. Она такая странная – иногда хорошая, иногда очень плохая. Но нет стабильности. Была бы она, «Спартак» шел бы на первом месте.
– Абаскаль сможет задержаться на несколько сезонов в клубе?
– Там никто не работает несколько сезонов, так что в «Спартаке» его скоро не будет.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
- На выходных команда обыграла «Пари НН» (2:0), а до этого у нее не было побед в 3 матчах подряд.
Источник: «Р-Спорт»