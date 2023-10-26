Божович рассказал об отношении черногорцев к России

Ну не скажи....Ты живешь и работаешь в России,это раз....
Не все россияне воочию прочувствовали отношение к ним в Черногории ,ибо не всем выбраться ,это два....
Так,что сие просто красивые слова,очки себе набрал,это три...
Черногорский тренер Миодраг Божович ответил на вопрос об отношении к русским в его стране сейчас.
«Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории. Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России», – сказал Божович.
- Тренер возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».
- Под его руководством «Ростов» выиграл Кубок России в 2014 году.
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