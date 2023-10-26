Божович рассказал об отношении черногорцев к России

Черногорский тренер Миодраг Божович ответил на вопрос об отношении к русским в его стране сейчас.

«Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории. Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России», – сказал Божович.

Тренер возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».

Под его руководством «Ростов» выиграл Кубок России в 2014 году.

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