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    Божович рассказал об отношении черногорцев к России

    Черногорский тренер Миодраг Божович ответил на вопрос об отношении к русским в его стране сейчас.

    «Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории. Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России», – сказал Божович.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11829

      alex1951 26 октября, 15:55

      Ну не скажи....Ты живешь и работаешь в России,это раз....
      Не все россияне воочию прочувствовали отношение к ним в Черногории ,ибо не всем выбраться ,это два....
      Так,что сие просто красивые слова,очки себе набрал,это три...

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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > alex1951 26 октября, 17:22

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