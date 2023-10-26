Божович объяснил, почему до сих пор не получил российское гражданство

Миодраг Божович ответил на вопросы о России и возможности получения гражданства РФ.
– Что вам нравится в российском менталитете?
– Много чего. Самое приятное, что я никогда не чувствовал себя в России иностранцем. Еще у российских людей очень хороший юмор.
– Кстати, вы когда-нибудь думали о получении российского гражданства?
– Думал.
– Что помешало получить?
– Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но всe равно думаю об этом.
– Хотели бы жить в России?
– В Сочи можно было бы жить, потому что погода там лучше. Я очень люблю солнце. Ростов, Краснодар – тоже хорошо.
- Божович в 2022 году покинул тульский «Арсенал». Это его последнее место работы на сегодняшний день.
- Он также тренировал «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов».
Источник: «Р-Спорт»