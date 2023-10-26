Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Божович объяснил, почему до сих пор не получил российское гражданство

    Божович объяснил, почему до сих пор не получил российское гражданство

    Миодраг Божович ответил на вопросы о России и возможности получения гражданства РФ.

    – Что вам нравится в российском менталитете?

    – Много чего. Самое приятное, что я никогда не чувствовал себя в России иностранцем. Еще у российских людей очень хороший юмор.

    – Кстати, вы когда-нибудь думали о получении российского гражданства?

    – Думал.

    – Что помешало получить?

    – Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но всe равно думаю об этом.

    – Хотели бы жить в России?

    – В Сочи можно было бы жить, потому что погода там лучше. Я очень люблю солнце. Ростов, Краснодар – тоже хорошо.

    Новости по теме
    Божович: «Аленичева с результатами Абаскаля давно бы убрали из «Спартака» 5
    Божович отметил общую проблему российских футболистов 2
    Божович рассказал об отношении черногорцев к России 2
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +336

      Цугундeр 26 октября, 11:45

      Не Графское это дело, в России жить. Лучше издаля..

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+