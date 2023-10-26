Божович объяснил, почему до сих пор не получил российское гражданство

Миодраг Божович ответил на вопросы о России и возможности получения гражданства РФ.

– Что вам нравится в российском менталитете?

– Много чего. Самое приятное, что я никогда не чувствовал себя в России иностранцем. Еще у российских людей очень хороший юмор.

– Кстати, вы когда-нибудь думали о получении российского гражданства?

– Думал.

– Что помешало получить?

– Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но всe равно думаю об этом.

– Хотели бы жить в России?

– В Сочи можно было бы жить, потому что погода там лучше. Я очень люблю солнце. Ростов, Краснодар – тоже хорошо.