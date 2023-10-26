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    • В «Барселоне» отреагировали на скандал с оскорблением Винисиуса членом совета директоров

    В «Барселоне» отреагировали на скандал с оскорблением Винисиуса членом совета директоров

    Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте принес извинения за слова члена совета директоров клуба Микеля Кампса.

    Ранее Кампс так охарактеризовал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора: «Он заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти бессмысленные финты в середине поля».

    Из-за этого оскорбительного твита президент мадридского клуба Флорентино Перес отменил поездку на Эль Класико.

    «Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», – сказал Юсте.

    • «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
    • Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.

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    Источник: Marca

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    26.10.2023 11:20
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