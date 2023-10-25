Член совета директоров «Барсы» назвал Винисиуса клоуном, но потом удалил твит

Он действительно ЧЛЕН совета директоров
Микель Кампс, член совета директоров «Барселоны», по ходу матча Лиги чемпионов «Брага» – «Реал» (1:2) высказался об игре нападающего мадридцев Винисиуса.
«Он заслуживает подзатыльника за то что он клоун и балагур, делающий эти бессмысленные финты в середине поля», – написал Кампс.
Функционер через несколько минут удалил твит.
- Винисиус сделал ассист в матче с «Брагой».
- Бразилец регулярно жалуется на расизм в Испании.
- Из-за него он допускал уход из «Реала».