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    • Член совета директоров «Барсы» назвал Винисиуса клоуном, но потом удалил твит

    Член совета директоров «Барсы» назвал Винисиуса клоуном, но потом удалил твит

    Микель Кампс, член совета директоров «Барселоны», по ходу матча Лиги чемпионов «Брага»«Реал» (1:2) высказался об игре нападающего мадридцев Винисиуса.

    «Он заслуживает подзатыльника за то что он клоун и балагур, делающий эти бессмысленные финты в середине поля», – написал Кампс.

    Функционер через несколько минут удалил твит.

    • Винисиус сделал ассист в матче с «Брагой».
    • Бразилец регулярно жалуется на расизм в Испании.
    • Из-за него он допускал уход из «Реала».

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    Источник: Cadena SER

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    25.10.2023 14:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 25 октября, 17:39

      Он действительно ЧЛЕН совета директоров

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