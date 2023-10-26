Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Реала» отменил поездку на Эль Класико из-за скандального твита члена совдира «Барселоны»

    Президент «Реала» отменил поездку на Эль Класико из-за скандального твита члена совдира «Барселоны»

    Флорентино Перес отказался посещать гостевой матч «Реала» против «Барселоны» в 11-м туре Примеры.

    Президент мадридского клуба отменил поездку на Эль Класико из-за скандального твита члена совета директоров каталонцев Микеля Кампса.

    «Он заслуживает подзатыльника за то что он клоун и балагур, делающий эти бессмысленные финты в середине поля», – написал Кампс про Винисиуса Жуниора, но через несколько минут удалил публикацию.

    Перес возмущен, что руководство «Барсы» никак не прокомментировало произошедшее, а Кампс даже не принес извинения за свои слова.

    • «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
    • Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.

    Новости по теме
    «Барселона» – «Реал»: прогноз на матч 11 тура английской Премьер-лиги, 28 октября
    Кроос дал совет Беллингему перед дебютным Эль Класико
    Анчелотти выделил двух игроков «Барселоны» перед Эль Класико
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Omar-Omaroff-google 8 часов назад

      Член члену Барселоны за "правильность ". Кстати, член уже извинился за свою тупость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 26 октября, 10:50

      Правильно всё написал член из Барселоны.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+