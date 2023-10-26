Президент «Реала» отменил поездку на Эль Класико из-за скандального твита члена совдира «Барселоны»

Флорентино Перес отказался посещать гостевой матч «Реала» против «Барселоны» в 11-м туре Примеры.
Президент мадридского клуба отменил поездку на Эль Класико из-за скандального твита члена совета директоров каталонцев Микеля Кампса.
«Он заслуживает подзатыльника за то что он клоун и балагур, делающий эти бессмысленные финты в середине поля», – написал Кампс про Винисиуса Жуниора, но через несколько минут удалил публикацию.
Перес возмущен, что руководство «Барсы» никак не прокомментировало произошедшее, а Кампс даже не принес извинения за свои слова.
- «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
- Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.
Источник: Marca