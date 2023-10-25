В «Спартаке» рассказали о состоянии Промеса

В «Спартаке» прокомментировали травму своего форварда Квинси Промеса, полученную в последнем матче против «Пари НН» (2:0).

«Промес успешно восстанавливается. Пока он работает по индивидуальной программе, решение об участии его в матче против «Факела» будет принято ближе к игре», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.