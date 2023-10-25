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    В «Спартаке» рассказали о состоянии Промеса

    В «Спартаке» прокомментировали травму своего форварда Квинси Промеса, полученную в последнем матче против «Пари НН» (2:0).

    «Промес успешно восстанавливается. Пока он работает по индивидуальной программе, решение об участии его в матче против «Факела» будет принято ближе к игре», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Матч в Воронеже состоится в субботу, 28 октября.
    • 31-летний Квинси стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Промес не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2023 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6577

      ySS 25 октября, 21:42

      Выздоравливай, Антоха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1930

      GermanVo 25 октября, 18:38

      Пусть лучше восстановится нормально. Этот матч и без него должны выигрывать.

      3
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