В «Спартаке» рассказали о состоянии Промеса

В «Спартаке» прокомментировали травму своего форварда Квинси Промеса, полученную в последнем матче против «Пари НН» (2:0).
«Промес успешно восстанавливается. Пока он работает по индивидуальной программе, решение об участии его в матче против «Факела» будет принято ближе к игре», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Матч в Воронеже состоится в субботу, 28 октября.
- 31-летний Квинси стоит 6 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Промес не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»