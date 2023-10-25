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    • Неймар занял второе место на покерном турнире – известен его выигрыш

    Неймар занял второе место на покерном турнире – известен его выигрыш

    Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар занял второе место на покерном онлайн-турнире со вступительным взносом в 5200 долларов, сообщает Poker News.

    Бразильский форвард выиграл 66 тысяч долларов. Первое место на турнире занял литовец Доминикас Миколаитис, его выигрыш составил почти 92 тысячи долларов.

    • Неймар получил травму 17 октября в матче сборной Бразилии в отборочном этапе чемпионата мира-2026 против Уругвая в Монтевидео (0:2).
    • 31-летнему форварду были диагностированы разрыв крестообразной связки и разрыв мениска.
    • Сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от полугода.

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    Источник: Poker News

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    25.10.2023 10:29
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5273

      Ziklop 25 октября, 13:00

      участников четыре десятка не набралось, судя по сумме выигрыша ? так этот турнирчик недолго длился!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +756

      Fju-2 > Ziklop 25 октября, 19:45

      59 участников было.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop > Fju-2 25 октября, 20:34

      хорошая реклама сайту.
      было время баловался на турнирчиках, они гораздо интереснее чем за столом тупить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3660

      Axe111 25 октября, 11:47

      Важно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1985

      Таврида 25 октября, 11:29

      Теперь понятно почему Неймар так много травм получает - режется в карты вместо тренировок.

      3
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