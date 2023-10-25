Неймар занял второе место на покерном турнире – известен его выигрыш

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар занял второе место на покерном онлайн-турнире со вступительным взносом в 5200 долларов, сообщает Poker News.
Бразильский форвард выиграл 66 тысяч долларов. Первое место на турнире занял литовец Доминикас Миколаитис, его выигрыш составил почти 92 тысячи долларов.
- Неймар получил травму 17 октября в матче сборной Бразилии в отборочном этапе чемпионата мира-2026 против Уругвая в Монтевидео (0:2).
- 31-летнему форварду были диагностированы разрыв крестообразной связки и разрыв мениска.
- Сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от полугода.
Источник: Poker News