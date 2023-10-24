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    • Лига чемпионов. «МЮ» победил «Копенгаген» (1:0), отразив пенальти на 97-й минуте; «Бенфика» проиграла «Сосьедаду» (0:1)

    Лига чемпионов. «МЮ» победил «Копенгаген» (1:0), отразив пенальти на 97-й минуте; «Бенфика» проиграла «Сосьедаду» (0:1)

    «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ.

    В 3-м туре группового этапа англичане минимально обыграли «Копенгаген» благодаря голу Гарри Магуайра. На 97-й минуте соперник «МЮ» не реализовал пенальти.

    В другом матче «Реал Сосьедад» на выезде оказался сильнее «Бенфики». Арсен Захарян дебютировал в главном еврокубке, выйдя на замену на 76-й минуте.

    Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Магуайр, 72.

    Незабитый пенальти: нет – Ларссон, 90+7.

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Бенфика (Португалия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мендес, 63.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 25 октября, 07:48

      Мага и Онана почистили карму))

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