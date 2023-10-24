Лига чемпионов. «МЮ» победил «Копенгаген» (1:0), отразив пенальти на 97-й минуте; «Бенфика» проиграла «Сосьедаду» (0:1)

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 3-м туре группового этапа англичане минимально обыграли «Копенгаген» благодаря голу Гарри Магуайра. На 97-й минуте соперник «МЮ» не реализовал пенальти.

В другом матче «Реал Сосьедад» на выезде оказался сильнее «Бенфики». Арсен Захарян дебютировал в главном еврокубке, выйдя на замену на 76-й минуте.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Магуайр, 72.

Незабитый пенальти: нет – Ларссон, 90+7.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Бенфика (Португалия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мендес, 63.

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