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    Газизов оценил конфликт Абаскаля и Соболева

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в «Спартаке», высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева.

    «Были завтраки, но не обязательно было посещать их в одно время. Наверное, и сейчас так. Думаю, это чисто выдуманная история. Что бы я предпринял? Ничего. Это другая команда. У «Спартака» есть свои определeнные моменты. Не хочу говорить на эту тему», – сказал Газизов.

    • Ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной.
    • 22 октября форвард попал в заявку команды на матч РПЛ с «Пари НН» (2:0) и провел на поле 45 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2023 11:46
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