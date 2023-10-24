Газизов оценил конфликт Абаскаля и Соболева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в «Спартаке», высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева.

«Были завтраки, но не обязательно было посещать их в одно время. Наверное, и сейчас так. Думаю, это чисто выдуманная история. Что бы я предпринял? Ничего. Это другая команда. У «Спартака» есть свои определeнные моменты. Не хочу говорить на эту тему», – сказал Газизов.