Президент «Урала» Иванов получил почетное звание

Президент «Урала» Григорий Иванов стал почетным гражданином города Екатеринбург. Его кандидатура была утверждена депутатами екатеринбургской Городской думы.

Почетный гражданин – звание, которое присваивается высшим руководящим органом города в качестве награды за заслуги перед этим городом и символизирует «исключительную форму выражения признательности и благодарности общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».