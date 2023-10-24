Президент «Урала» Иванов получил почетное звание

Президент «Урала» Григорий Иванов стал почетным гражданином города Екатеринбург. Его кандидатура была утверждена депутатами екатеринбургской Городской думы.
Почетный гражданин – звание, которое присваивается высшим руководящим органом города в качестве награды за заслуги перед этим городом и символизирует «исключительную форму выражения признательности и благодарности общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».
- Иванову 62 года, он является президентом «Урала» с 2003 года.
- С 2001 года он занимает пост председателя Федерации футбола Свердловской области.
Источник: Официальный сайт «Урала»