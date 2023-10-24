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    Президент «Урала» Иванов получил почетное звание

    Президент «Урала» Григорий Иванов стал почетным гражданином города Екатеринбург. Его кандидатура была утверждена депутатами екатеринбургской Городской думы.

    Почетный гражданин – звание, которое присваивается высшим руководящим органом города в качестве награды за заслуги перед этим городом и символизирует «исключительную форму выражения признательности и благодарности общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».

    • Иванову 62 года, он является президентом «Урала» с 2003 года.
    • С 2001 года он занимает пост председателя Федерации футбола Свердловской области.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    24.10.2023 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 14:32

      Евгений Ройзман есть в этом списке ?

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