Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не соответствуют уровню АПЛ.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.

Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал Канчельскис.