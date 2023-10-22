Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не соответствуют уровню АПЛ.
«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.
Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал Канчельскис.
- Канчельскис два раза выигрывал АПЛ.
- Он выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
Источник: «РБ Спорт»