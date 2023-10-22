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    • Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

    Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не соответствуют уровню АПЛ.

    «С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.

    Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.10.2023 23:25
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