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    Жена Карпина выложила фото и видео в купальнике

    Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья похвасталась фигурой в купальнике.

    Женщина выложила фото и видео в нижнем белье.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 3 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.
    • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22119

      Cleaner 49 минут назад

      К переезду в Эстонию готовится...)))

      0
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      Рейтинг: +1971

      Таврида 1 час назад

      Ждем фото самого Карпина в купальнике из Эсстооннниии, бггг

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5944

      neim 1 час назад

      Чем ниже команда в турнирной таблице, тем чаще на сайте появляются купальники. Это что, компенсация раздосадованным болельщикам ? )))

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