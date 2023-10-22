Жена Карпина выложила фото и видео в купальнике

Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья похвасталась фигурой в купальнике.
Женщина выложила фото и видео в нижнем белье.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 3 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
Жена Карпина похвасталась кубиками пресса
Жена Карпина выложила сочные фото в купальнике
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Источник: «Бомбардир»