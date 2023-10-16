Жена Карпина похвасталась кубиками пресса

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, показала тренированный пресс.
«Не стыдно хвастаться, когда столько фигачишь», – подписала кадр Карпина.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 3 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной